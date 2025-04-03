Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил об увольнении должностных лиц, фигурирующих в расследовании о незаконном завладении землей в столице. Об этом мэр написал в Telegram.
Земельная коррупция в Киеве: Кличко сообщил об увольнении должностных лиц в КГГА
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со своих должностей в КГГА уволены:
- заместитель председателя КГГА Петр Оленич;
- заместитель руководителя КП «Киевблагоустройство» Алексей Мушта;
- заместитель директора КП «Спецжилфонд» Юрий Леонов.
Также уволили депутата Киевсовета, главу земельной комиссии Михаила Терентьева, с должности директора КП «Инженерный центр». А фракция партии УДАР начала процедуру отзыва его с депутатов Киевсовета, поскольку он подозреваемый в уголовном производстве.
Уволены также и следующие должностные лица:
- директор коммунального предприятия «Киевский институт земельных отношений» Игорь Долинский;
- директор КП «Спецжилфонд» Владимир Шарий;
- заместитель директора Департамента градостроительства и зодчества Валентина Святина.
Директор коммунального предприятия «Финансовая компания «Жилинвест» Виктор Погребной находится на больничном. По словам Кличко, как только получится — будет уволен.
Относительно других должностных лиц, имена которых звучали в журналистском расследовании. У них неопределен процессуальный статус в уголовном производстве. А у секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко статус свидетеля.
«И его, как секретаря Киевсовета, выбирали депутаты. Они и могут его уволить. В соответствии с регламентом Киевсовета и процедурами. Пока он отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета», — отметил Кличко.
Предыстория
6 февраля 2025 г. САП и НАБУ провели масштабную операцию «Чистый город» в рамках дела о коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева.
Подозрения по делу получили 10 человек, среди них руководитель преступной организации, эксдепутат Киевсовета и бизнесмен Денис Комарницкий, а также заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев. Задержать удалось только 7 из них.
По данным следствия, на территории Киева с 2019 по февраль 2025 действовала преступная организация, которая состояла из бывших и действующих должностных лиц Киевского городского совета и КГГА.
Преступная организация, используя служебные полномочия, должности и связи участников, установила контроль над некоторыми вопросами земельной, бюджетной и инвестиционной сфер в городе Киеве.
По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023−2024 годов из собственности территориального общества Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.
В то же время благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками в столице общей стоимостью 83,7 млн грн.
«Украинская правда» нашла за границей бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.
По информации источника УП в правоохранительных органах, в момент реализации операции САП и НАБУ «Чистый город» он находился в Украине. Дальше бежал за границу. И объявлен в розыск украинскими правоохранителями.
После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ряде увольнений чиновников КГГА.
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