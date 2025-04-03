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3 апреля 2025, 15:12 Читати українською

Земельная коррупция в Киеве: Кличко сообщил об увольнении должностных лиц в КГГА

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил об увольнении должностных лиц, фигурирующих в расследовании о незаконном завладении землей в столице. Об этом мэр написал в Telegram.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил об увольнении должностных лиц, фигурирующих в расследовании о незаконном завладении землей в столице.
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

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со своих должностей в КГГА уволены:

  • заместитель председателя КГГА Петр Оленич;
  • заместитель руководителя КП «Киевблагоустройство» Алексей Мушта;
  • заместитель директора КП «Спецжилфонд» Юрий Леонов.

Также уволили депутата Киевсовета, главу земельной комиссии Михаила Терентьева, с должности директора КП «Инженерный центр». А фракция партии УДАР начала процедуру отзыва его с депутатов Киевсовета, поскольку он подозреваемый в уголовном производстве.

Уволены также и следующие должностные лица:

  • директор коммунального предприятия «Киевский институт земельных отношений» Игорь Долинский;
  • директор КП «Спецжилфонд» Владимир Шарий;
  • заместитель директора Департамента градостроительства и зодчества Валентина Святина.

Директор коммунального предприятия «Финансовая компания «Жилинвест» Виктор Погребной находится на больничном. По словам Кличко, как только получится — будет уволен.

Относительно других должностных лиц, имена которых звучали в журналистском расследовании. У них неопределен процессуальный статус в уголовном производстве. А у секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко статус свидетеля.

«И его, как секретаря Киевсовета, выбирали депутаты. Они и могут его уволить. В соответствии с регламентом Киевсовета и процедурами. Пока он отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета», — отметил Кличко.

Предыстория

6 февраля 2025 г. САП и НАБУ провели масштабную операцию «Чистый город» в рамках дела о коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева.

Подозрения по делу получили 10 человек, среди них руководитель преступной организации, эксдепутат Киевсовета и бизнесмен Денис Комарницкий, а также заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев. Задержать удалось только 7 из них.

По данным следствия, на территории Киева с 2019 по февраль 2025 действовала преступная организация, которая состояла из бывших и действующих должностных лиц Киевского городского совета и КГГА.

Преступная организация, используя служебные полномочия, должности и связи участников, установила контроль над некоторыми вопросами земельной, бюджетной и инвестиционной сфер в городе Киеве.

По оценкам следствия, в результате деятельности преступной организации в течение 2023−2024 годов из собственности территориального общества Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

В то же время благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками в столице общей стоимостью 83,7 млн грн.

«Украинская правда» нашла за границей бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которого правоохранители подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей.

По информации источника УП в правоохранительных органах, в момент реализации операции САП и НАБУ «Чистый город» он находился в Украине. Дальше бежал за границу. И объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

После этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ряде увольнений чиновников КГГА.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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