Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса

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Что известно

«Большой и устойчивый ежегодный дефицит торговли товарами США привел к опустошению нашей производственной базы, вызвал отсутствие стимулов для расширения мощностей передового отечественного производства, подорвал критически важные цепи поставок и сделал нашу оборонно-промышленную базу зависимой от иностранных противников», — говорится в сообщении.

Как пишет Bloomberg, введение чрезвычайного положения позволяет Трампу использовать особые полномочия для введения пошлин.

Тарифы будут оставаться в силе, пока Трамп не определит, что угроза торгового дефицита устранена.

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Он оставляет за собой право изменять тарифы: повышать их в ответ на возмездные меры других стран или снижать, если партнеры будут принимать меры по решению проблем торговли.

Для Канады и Мексики будет действовать особый режим в связи с торговым соглашением USMCA.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. Об этом республиканец объявил в среду, 2 апреля, на пресс-конференции в саду Белого дома. Базовый тариф составит 10%, однако для многих государств он оказался выше.

Таможенные пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Великобритании — 10%, из Украины — 10%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%. Один из самых высоких сборов наложен на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). россия в перечне не упомянута.