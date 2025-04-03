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3 апреля 2025, 13:36 Читати українською

Акции Adidas и Puma падают после ввода новых тарифов США

Акции Adidas и Puma резко снизились в четверг после введения новых тарифов президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Investing.

Акции Adidas и Puma резко снизились в четверг после введения новых тарифов президентом США Дональдом Трампом.

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Что известно

Тарифы, относящиеся к нескольким ключевым рынкам поставщиков для производителей спортивной одежды, привели к значительному снижению стоимости их акций.

Акции Adidas упали на 9%, достигнув почти годового минимума. Puma также зафиксировала существенное снижение: акции компании обрушились на 11% до самого низкого уровня с ноября 2016 по состоянию на 10:06 по московскому времени.

Котирующиеся на Франкфуртской бирже акции Nike также потерпели спад того же дня, снизившись на 6,5%.

Читайте: Трамп ввел пошлины в 20% на весь импорт из ЕС в США

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+14
AP1
AP1
3 апреля 2025, 15:32
#
Puma також зафіксувала суттєве зниження: акції компанії обрушилися на 11% до найнижчого рівня з листопада 2016 року станом на 10:06 за московським часом.

Відколи це українські сайти орієнтуються на московський часовий пояс?
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