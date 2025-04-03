Акции Adidas и Puma резко снизились в четверг после введения новых тарифов президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Investing.
Акции Adidas и Puma падают после ввода новых тарифов США
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Что известно
Тарифы, относящиеся к нескольким ключевым рынкам поставщиков для производителей спортивной одежды, привели к значительному снижению стоимости их акций.
Акции Adidas упали на 9%, достигнув почти годового минимума. Puma также зафиксировала существенное снижение: акции компании обрушились на 11% до самого низкого уровня с ноября 2016 по состоянию на 10:06 по московскому времени.
Котирующиеся на Франкфуртской бирже акции Nike также потерпели спад того же дня, снизившись на 6,5%.
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Комментарии - 1
Відколи це українські сайти орієнтуються на московський часовий пояс?