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3 апреля 2025, 11:52 Читати українською

Биткоин упал на фоне пошлин Трампа, японский банк SMBC выпустит стейблкоин: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин отреагировал падением на фоне пошлин Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на все ввозимые из-за рубежа товары. На фоне этого цена первой криптовалюты сначала подскочила, но потом пошла вниз. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Сначала биткоин вырос до $87 900, а затем упал до $82 200. На момент написания новости актив торгуется на уровне $83 360. В сутки он потерял 1%, за неделю почти 4,6%.

Большинство криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. При этом наибольшее снижение за последние 24 часа у Solana (-4,4%).

Читайте также: Трамп ввел пошлины в 20% на весь импорт из ЕС в США

Стейблкоин FDUSD потерял привязку к доллару после заявления Джастина Сана

2 апреля 2025 года стейблкоин First Digital USD (FDUSD) потерял привязку к доллару США на фоне заявления основателя TRON Джастина Сана о неплатежеспособности First Digital Trust (FDT). Курс актива в данный момент падал ниже $0,91, однако на момент написания новости его стоимость выросла до $0,99. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Джастин Сан отметил, что кастодиан FDUSD — First Digital Trust — неплатежеспособен и не может выполнить заявки клиентов на выкуп средств.

По его словам, есть серьезные пробелы как в процессе лицензирования трастов в Гонконге, так и во внутреннем управлении рисками финансовой системы.

Сан призвал регуляторов и правоохранительные органы срочно принять меры по решению этих проблем и предотвращению дальнейших значительных потерь.

Команда FDT ответила на заявления Сана, назвав их ложными. По их словам, First Digital остается полностью платежеспособным, а этот спор касается TUSD, а не FDUSD.

В FDT добавили, что это типичный клеветнический ход Джастина Сана, направленный на атаку конкурента его бизнеса, а также анонсировали проведение AMA-сессии для ответов на вопросы по ситуации.

Второй по величине банк Японии SMBC выпустит стейблкоин

Корпорация Sumitomo Mitsui Financial Group, управляющая вторым по величине банком Японии SMBC, планирует запустить стейблкоин в сотрудничестве с Ava Labs и Fireblocks. Об этом сообщает Nikkei.

Финансовое учреждение протестует проект во второй половине 2025 года, а выпуск токена запланирован на 2026 год.

Ava Labs создаст блокчейн-инфраструктуру, а Fireblocks разработает систему управления «стабильной монетой».

SMBC также привлекла местную IT-компанию TIS для технического сопровождения во время тестов.

Это не первый опыт банка в области блокчейна и токенов. В 2022 году SMBC создал лабораторию Token Business Lab вместе с компанией HashPort, сосредоточенную на разработке NFT-сервисов. Позже они протестировали выпуск soulbound-токенов для верификации личности.

В сентябре 2024 года SMBC заявил, что планирует запустить пилотный трансграничный проект по созданию стейблкоинов совместно с двумя другими крупными японскими банковскими учреждениями — Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial Group.

Криптобиржа Bybit объявила о прекращении работы своего NFT-маркетплейса

Криптовалютная биржа Bybit объявила о закрытии своего NFT-маркетплейса. Платформа приостановит работу 8 апреля.

Пользователям рекомендуется вывести активы к этой дате.

Биржа также закрывает платформы Inscription Marketplace и IDO. Решение связано с оптимизацией сервисов компании.

Объем торговли NFT снизился на 90% с пикового значения 2021 года.

Напомним, в феврале 2024 года хакеры сломали Bybit и вывели Ethereum на $1,46 млрд. Это самая масштабная кража в истории этой отрасли.

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Источник: Минфин
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