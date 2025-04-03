ЕБРР выделит 1 миллиард евро энергетическому сектору Украины

Европейский банк реконструкции и развития планирует выделить около 1 миллиарда евро ($1,1 миллиарда) в этом году, чтобы помочь Украине восстановить поврежденную войной энергетическую инфраструктуру и повысить устойчивость к энергетическим кризисам, заявил вице-президент ЕБРР Маттео Патроне, пишет Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Атаки на энергетику

За более чем три года войны россия наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины ракетами и дронами, повреждая объекты генерации и передачи электроэнергии, что приводило к отключениям электроснабжения.

ЕБРР является одним из ключевых кредиторов Украины, и поддержка энергетического сектора останется приоритетом в этом году, заявил Патроне в заявлении, опубликованном в среду.

«… Энергетическая безопасность является наиболее важной, и на сегодняшний день мы выделили 2 миллиарда евро», — сказал Патроне журналистам.

«Но с учетом деятельности, которую мы собираемся завершить, а также с учетом того, что у нас есть, в частности, в государственном секторе, эти 2 миллиарда евро значительно увеличатся в 2025 году. К концу года они составят около 3 миллиардов, вероятно».

Читайте также: ЕБРР планирует инвестировать в Украину до 3 миллиардов евро ежегодно после окончания войны

Поскольку россия активизировала свои атаки в марте 2024 года, Украина потеряла половину своих доступных мощностей по производству электроэнергии, заявили официальные лица.

Патроне сказал, что возобновляемые источники энергии составляют около 10% энергетического баланса Украины, и ЕБРР рассматривает проекты по расширению этой доли.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что ЕБРР работает с государственной энергетической компанией «Нафтогаз» над пакетом финансирования, чтобы помочь ей приобрести природный газ на следующую зиму.

ЕБРР направил в Украину в общей сложности 6,4 миллиарда евро с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.