Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на 5 копеек

Национальный банк Украины установил на 3 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,3162 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк на 3 апреля установил официальный курс гривны по евро на уровне 44,63 грн (на 2 апреля курс был установлен на уровне 44,60 грн). Европейская валюта прибавила 3 копейки.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.