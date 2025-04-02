Официальный курс: Нацбанк повысил курс гривны на 4 копейки

Национальный банк Украины установил на 2 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,373 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 2 апреля установил официальный курс гривны по евро на уровне 44,60 грн (на 1 апреля курс был установлен на уровне 44,82 грн). Европейская валюта подешевела на 22 копейки.

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