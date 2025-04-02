Под прицелом: Налоговая будет тщательнее отслеживать продажи через интернет

Налоговая на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, осуществляющих продажу товаров через Интернет и получающих денежные переводы за него. Об этом сообщает ГНС.

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Подробности

С 1 марта текущего года ГНС получает из Системы учета данных РРО информацию о:

гражданах, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

физлиц — предпринимателей, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т. п.

«ГНС прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан из-за ошибочной организации хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО.