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2 апреля 2025, 15:29 Читати українською

Под прицелом: Налоговая будет тщательнее отслеживать продажи через интернет

Налоговая на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, осуществляющих продажу товаров через Интернет и получающих денежные переводы за него. Об этом сообщает ГНС.

Налоговая на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, осуществляющих продажу товаров через Интернет и получающих денежные переводы за него.
Фото: depositphotos

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Подробности

С 1 марта текущего года ГНС получает из Системы учета данных РРО информацию о:

  • гражданах, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;
  • физлиц — предпринимателей, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т. п.

«ГНС прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан из-за ошибочной организации хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Я_ __
Я_ __
2 апреля 2025, 15:39
#
Податкова — ідеально продумана структура)

заробив гроші своєю працею? — заплати податок
заробив гроші з продажу своєї речі? — заплати податок
купуєш щось в магазині? — заплати податок

але і за комунальні послуги плати, а ти що думав, що платиш податки і тобі оце безкоштовне шось буде? ага, розмріявся, плати податки!!!
+
0
TAN72
TAN72
2 апреля 2025, 15:42
#
Смысл … И системы которые живут за счёт людей.
+
0
BatonUA
BatonUA
2 апреля 2025, 16:54
#
Не можу прочитати новину. Допустимо у нелегального ФОП немає РРО, як вони зчитають данні з РРО?
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