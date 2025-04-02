Налоговая на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, осуществляющих продажу товаров через Интернет и получающих денежные переводы за него. Об этом сообщает ГНС.
Под прицелом: Налоговая будет тщательнее отслеживать продажи через интернет
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Подробности
С 1 марта текущего года ГНС получает из Системы учета данных РРО информацию о:
- гражданах, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;
- физлиц — предпринимателей, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов
и т. п.
«ГНС прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан из-за ошибочной организации хозяйственных операций, и не имеет целью только применение финансовых (штрафных) санкций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, систематически получающих средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО.
Комментарии - 3
заробив гроші своєю працею? — заплати податок
заробив гроші з продажу своєї речі? — заплати податок
купуєш щось в магазині? — заплати податок
але і за комунальні послуги плати, а ти що думав, що платиш податки і тобі оце безкоштовне шось буде? ага, розмріявся, плати податки!!!