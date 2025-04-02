В 2025 году Украине не хватает почти $10 миллиардов на восстановление — Шмыгаль

Общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 году составляет около $10 млрд. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе 13-го заседания Управляющего комитета Платформы.

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«В этом году ключевыми направлениями совместной работы Украинской платформы доноров мы видим: бюджетную поддержку, постоянное финансирование восстановления инфраструктуры, жилья, энергетики, экономическое развитие и привлечение инвестиций на пути в ЕС», — отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что в этом году бюджетная потребность в международной поддержке составляет $39,3 млрд, и у Украины есть подтверждение от партнеров, что эта потребность будет покрыта.

Премьер также сказал, что в 2025 году при поддержке доноров правительство выделило почти $7,4 млрд на приоритетное восстановление, но при этом общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 году составляет около $10 млрд.

«Движение к членству в Европейском Союзе. Наша цель на этот год — максимальная секторальная интеграция и открытие переговоров по всем 6 кластерам. Мы нацелены на дальнейшее выполнение совместных договоренностей и реализацию необходимых Украине реформ», — добавил Шмыгаль.