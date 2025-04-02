Кабмин разрешил бронировать до 75% коммунальщиков

Кабинет Министров принял постановление , разрешающее предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

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Отмечается, что процент бронирования повышается с 50 до 75%, что поможет уменьшить кадровый дефицит в сфере коммунальных услуг.

«Эти критически важные изменения инициированы Министерством развития общин и территорий для обеспечения бесперебойной работы таких предприятий в условиях военного положения», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о специалистах, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод, а также вывоз твердых бытовых отходов.

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Отмечается, что благодаря этому решению коммунальные предприятия смогут работать стабильнее и оперативнее реагировать на аварийные ситуации.

Также для таких предприятий смягчены требования к критериям размера заработной платы работников, для которых предусматривается бронирование.