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2 апреля 2025, 12:53 Читати українською

Новая почта открыла новые отделения в Карловых Варах и Младе Болеславе

Новая почта работает на рынке Чехии с июня 2023 года. Сегодня сеть компании насчитывает 10 отделений, работающих в Праге, Брно, Пльзене, Либерце, Остраве, Пардубице, а теперь и в Карловых Варах и Млади Болеславе, говорится в сообщении НП.

Новая почта работает на рынке Чехии с июня 2023 года.

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Что известно

В новых отделениях клиенты могут быстро отправить документы и посылки весом до 30 кг. Отделение в Карловых Варах работает по адресу Moskevská 1796/64, а в Младе Болеславе по адресу tř. Václava Klementa 1394 года.

Новая почта также доставляет в 2700 почтоматов и пунктов выдачи посылок по всей Чехии благодаря партнерству с Alza и GLS. Недавно компания также открыла собственные пункты выдачи и получения посылок в десяти чешских городах.

Наряду с расширением сети компания продолжает предоставлять удобные и быстрые услуги: адресную доставку и забор отправлений для пересылки по стране.

Курьер может забрать заранее упакованную и оплаченную посылку из любого адреса в удобное для клиента время. Вызвать курьера можно по телефону, через мультиязычный сайт, личный кабинет или мобильное приложение.

Срок доставки из Украины в Чехию — от 5 рабочих дней, по Чехии — от 1 дня, а в другие европейские страны — от 2 дней, в зависимости от расстояния.

Клиенты могут получить посылки и отправить их по любому адресу в Чехии, а также в 16 стран Европы — Польшу, страны Балтии, Германии, Словакии, Румынии, Венгрии, Испании, Франции, Италии, Австрии, Великобритании, Нидерландов и Украины.

Все посылки застрахованы за счет компании, без дополнительных затрат для клиентов. Новая почта гарантирует полную компенсацию объявленной стоимости при повреждении или потере посылки.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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