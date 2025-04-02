Новая почта работает на рынке Чехии с июня 2023 года. Сегодня сеть компании насчитывает 10 отделений, работающих в Праге, Брно, Пльзене, Либерце, Остраве, Пардубице, а теперь и в Карловых Варах и Млади Болеславе, говорится в сообщении НП.
Новая почта открыла новые отделения в Карловых Варах и Младе Болеславе
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Что известно
В новых отделениях клиенты могут быстро отправить документы и посылки весом до 30 кг. Отделение в Карловых Варах работает по адресу Moskevská 1796/64, а в Младе Болеславе по адресу tř. Václava Klementa 1394 года.
Новая почта также доставляет в 2700 почтоматов и пунктов выдачи посылок по всей Чехии благодаря партнерству с Alza и GLS. Недавно компания также открыла собственные пункты выдачи и получения посылок в десяти чешских городах.
Наряду с расширением сети компания продолжает предоставлять удобные и быстрые услуги: адресную доставку и забор отправлений для пересылки по стране.
Курьер может забрать заранее упакованную и оплаченную посылку из любого адреса в удобное для клиента время. Вызвать курьера можно по телефону, через мультиязычный сайт, личный кабинет или мобильное приложение.
Срок доставки из Украины в Чехию — от 5 рабочих дней, по Чехии — от 1 дня, а в другие европейские страны — от 2 дней, в зависимости от расстояния.
Клиенты могут получить посылки и отправить их по любому адресу в Чехии, а также в 16 стран Европы — Польшу, страны Балтии, Германии, Словакии, Румынии, Венгрии, Испании, Франции, Италии, Австрии, Великобритании, Нидерландов и Украины.
Все посылки застрахованы за счет компании, без дополнительных затрат для клиентов. Новая почта гарантирует полную компенсацию объявленной стоимости при повреждении или потере посылки.
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