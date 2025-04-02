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2 апреля 2025, 9:27 Читати українською

За год на 10% увеличилось количество криптовалют в декларациях украинских чиновников

Более 2,1 тысяч деклараций с криптовалютой подали украинские чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабной. Особо активно криптовалюту декларируют представители Национальной полиции Украины. Самыми же популярными криптовалютами среди чиновников остаются Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) и Ethereum (ETH). Об этом говорится в данных Опендатабот.

Более 2,1 тысяч деклараций с криптовалютой подали украинские чиновники за 2024 год.
Фото: depositphotos

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Украинские чиновники все чаще упоминают в своих декларациях криптовалюту. Так, 2113 деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабной. За год таких деклараций увеличилось на 10%.

Кто активно декларирует крипту

Особенно активно криптовалюту декларируют представители силовых структур. Больше всего в Национальной полиции Украины: 322 декларации, в которых упоминается криптовалюта. Это 15% всех таких декларантов. Прокуратура также не отстает: криптовалюта указана в 240 декларациях. Судьи же подали 227 таких документов, а в городских советах нашлось 119 чиновников с цифровыми активами. Среди представителей ВСУ криптовалюта оказалась в 77 декларациях. Еще в 38 случаях крипту задекларировали представители НАБУ.

Города-лидеры

Если посмотреть на географию криптодеклараций, то здесь все предсказуемо. Лидирует Киев и область — 582 и 185 чиновников с криптовалютами. На Харьковщине же крипту задекларировали 172 госслужащих, а на Днепропетровщине — 167. Замыкает пятерку Львовщина — 133 декларанта с криптовалютой.

Какую криптовалюту декларируют

Чаще чиновники декларируют криптодоллары Tether (USDT) — 802 госслужащих. Bitcoin (BTC, XBT), невзирая на все колебания курса, стабильно занимает вторую позицию — 731 декларация. Ethereum (ETH) задекларировали 713 чиновников.

У кого больше всего криптовалюты

Больше биткоинов задекларировал Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики. На его счету 80 BTC, что по состоянию на 1 апреля составляет 279,4 млн гривен.

В категории эфириума (ETH) лидером стал депутат Сергей Майзель — он владеет 200 токенами, эквивалентными 15,5 млн гривен.

А вот рекорд по количеству криптодолларов принадлежит начальнику департамента Офиса Генерального прокурора Виталию Бровко — в его декларации фигурирует 847 908 USDT, что оценивается в 35 млн гривен.

Также стоит отметить, что есть несколько экс-чиновников, которые могли бы попасть в топ, но указали, что потеряли доступ к своим криптоактивам. 380.95 биткоинов — рекордную сумму среди украинских чиновников — в 2021 году отметил и потерял заместитель Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Роман Сарамага. Это около 1,33 млрд грн в гривневом эквиваленте по состоянию на 1 апреля 2025 года.

Больше эфириума — 1 800 единиц или более 140 млн грн по состоянию на 1 апреля текущего года — принадлежит депутату Подольского районного совета Одесской области Игорю Осипову. Впрочем, в прошлогодней декларации чиновник отметил, что потерял доступ к своим достояниям.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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