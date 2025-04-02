75% переселенцев не планируют переезда из общин, где проживают сейчас — исследование

75% внутренне перемещенных лиц интегрировались в жизнь своих новых общин и не планируют переезжать из того населенного пункта, где они живут сейчас. Об этом свидетельствуют результаты восьмой волны всеукраинского социологического исследования «Многоуровневое управление в Украине в условиях широкомасштабного российского вторжения», пишет «Укринформ».

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Результаты исследования

По результатам исследования, 68% вынужденно перемещенных лиц испытывают положительное отношение к себе. При этом 71% опрошенных местных жителей положительно относятся к ВПЛ, а 55% считают, что их общины готовы принять новые волны ВПЛ (34% — не готовы).

Кроме того, возросла доля ВПЛ, которые приобрели или арендовали жилье, а также нашедших работу. Если в 2022 году показатель занятости ВПЛ составлял всего 37%, то по состоянию на конец 2024 года — уже 56%.

Больше всего — с 16% до 33% — возросла доля тех, кто нашел работу на новом месте жительства. Кроме этого, 5% ВПЛ нашли дистанционную работу, а 18% — сохранили предыдущую работу.

Исследование выявило также наибольшие потребности внутри перемещенных лиц — это помощь с жильем (53%), гуманитарная помощь (30%) и переквалификация (25%).

Методика исследования

Исследование провел Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу Совета Европы в рамках Программы «Усиление доброго демократического управления и устойчивости в Украине» в сотрудничестве с Комитетом Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.