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2 апреля 2025, 11:10 Читати українською

Израиль отменил таможенные пошлины на все товары из США

Израиль объявил об отмене таможенных пошлин на все товары, импортируемые из Соединенных Штатов, своего крупнейшего торгового партнера. Об этом пишет агентство «Анадолу».

Израиль объявил об отмене таможенных пошлин на все товары, импортируемые из Соединенных Штатов, своего крупнейшего торгового партнера.
Фото: bbc.com

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Детали

Согласно совместному заявлению канцелярии премьер-министра Израиля, министерства финансов и министерства экономики и промышленности, правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху приняло решение отменить все таможенные пошлины на товары из Соединенных Штатов.

В заявлении напоминается, что в соответствии с соглашением о свободной торговле, подписанным с США в 1985 году, Израиль в настоящее время не облагает таможенными пошлинами большинство товаров, импортируемых из этой страны (около 99 процентов).

В заявлении говорится, что освобождение от налогов продуктов, импортируемых из США, начнется с ограниченного числа товаров в категориях продовольствия и сельскохозяйственной продукции, а затем будет распространяться на все товары, и утверждается, что отмена таможенных пошлин на продовольственные и сельскохозяйственные товары позволит снизить стоимость жизни израильского народа.

Экспорт товаров из Израиля в США в 2024 году составил 17,3 миллиарда долларов, а экспорт услуг — 16,7 миллиарда долларов.

Комментируя решение об отмене таможенных пошлин на американские товары, премьер-министр Нетаньяху заявил: «Отмена таможенных пошлин на американские товары — это дополнительный шаг в десятилетней политике возглавляемых мною правительств, направленной на открытие рынка для конкуренции, диверсификацию экономики и снижение стоимости жизни. Помимо экономических выгод для рынка и граждан Израиля, эти усилия позволят нам еще больше укрепить союз и связи между Израилем и Соединенными Штатами».

Министр финансов Бецалель Смотрич по этлому поводу отметил: «Освобождение от таможенных пошлин будет полезно для государства Израиль. Оно соответствует политике правительства по борьбе с ростом стоимости жизни. Это даже повысит конкуренцию в продовольственном секторе».

Примечательно, что этот шаг Израиля сделан незадолго до того, как вступило в силу решение США о введении ответных тарифов.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
2 апреля 2025, 11:17
#
1%?:))
+
+15
bonv
bonv
2 апреля 2025, 11:17
#
Мудрі євреї:)))
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