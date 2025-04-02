Дефицит наличных: Жители Газы чинят порванные купюры вручную

После возобновления израильской блокады и прекращения поставок наличных средств в сектор, обналичивание электронных переводов в Газе превратилось в теневой бизнес, контролируемый группой брокеров и посредников, пишет издание Financial Times. Эти «кассовые» трейдеры продают наличные в обмен на банковские переводы, а комиссионные выросли с 15% до 30% всего за несколько недель.

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Банковская система

«Клиент переводит мне 1000 шекелей, а получает на руки 700», — рассказывает один из брокеров на севере Газы, отказавшийся назвать свое имя.

Официальная банковская система в регионе фактически перестала существовать: большинство отделений разрушены авиаударами, банкоматы пусты, а из 290 миллионов долларов депозитов в банках Газы более 180 миллионов были похищены, сообщила Палестинская денежно-кредитная администрация (PMA).

До войны PMA регулярно пополняла запасы наличности и заменяла старые купюры, но с 7 октября 2023 года Израиль полностью блокировал любые поставки денег. Последний работающий банкомат в Газе отключился в конце 2024 года.

В результате этого коллапса наличности образовалась целая подпольная экономика. Посредники закупают валюту у импортеров товаров, оплачивая их через переводы, а затем перепродают за наличные с наценкой. В условиях, когда большинство продавцов отказываются принимать безналичную оплату, у жителей Газы просто нет альтернатив.

«Вся экономика Газы теперь работает на кэше», — говорит профессор и специалист по монетарной политике Саиф ад-Дин Оде. — «Потому что владельцы товаров и импортеры принимают только его».

Большая часть денег, обращающихся в анклаве, настолько изношена, что многие продавцы отказываются их принимать, что породило новую профессию: ремонтники наличности, которые кропотливо чинят порванные, грязные или ржавые деньги. Абу Мохаммед из северной части Газы отточил технику починки порванных купюр после того, как ему отказали продавцы в приеме 200 долларов.

Строитель по профессии, он научился окунать изношенные и грязные купюры в хлорку, промывать их в воде, а затем раскладывать на просушку. Для монет, покрытых стойкой ржавчиной, он использует капли азотной кислоты.

Власти Газы пытались ограничить комиссии на обналичивание до 5% в период перемирия, проводили аресты, но ситуация не изменилась. Последнее наступление Израиля вновь вынудило полицейских и чиновников министерства экономики скрыться, рассказал исследователь ведомства Мухаммед Барбакх. Один из брокеров признаётся: «Сейчас почти невозможно найти наличные. Мы с огромным трудом добываем хоть что-то».