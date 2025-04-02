ЕС оштрафовал 15 автопроизводителей на 458 млн евро за махинации с утилизацией авто

Антимонопольное ведомство ЕС наложило штраф в размере 458 млн евро на 15 крупных автопроизводителей и Европейскую ассоциацию автопроизводителей (ACEA) за участие в картеле, длительно действовавшем в сфере утилизации транспортных средств. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на Financial Times.

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Что известно

Mercedes-Benz, хотя и участвовал в сговоре, избежал наказания, поскольку в 2019 году первым сообщил европейским регуляторам о нарушениях.

Среди других участников картеля были Volkswagen, Renault, Stellantis, BMW, Ford, Toyota, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Opel и Volvo Cars, а также ACEA. Все они признали свою вину и согласились на урегулирование с Европейской Комиссией.

Отмечается, что с 2002 по 2017 год автопроизводители совместно договаривались не оплачивать автодемонтажникам утилизацию подержанных автомобилей, которые классифицируются как отходы. Кроме того, они согласовывали свои заявления о том, насколько их машины пригодны для переработки.

По данным FT, ACEA способствовала этому процессу, устраивая встречи и помогая координировать действия своих членов.

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявила, что Еврокомиссия будет решительно бороться с любыми картельными сговорами, особенно теми, которые ограничивают доступ потребителей к более экологическим решениям.

Расследование проводилось совместно с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании.

Напомним

Утилизация автомобилей в Европейском Союзе регулируется рядом нормативных актов, ключевым из которых является Директива об утилизации транспортных средств конечного срока службы (ELV), принятая в 2000 году (2000/53/EC).

В 2023 году Еврокомиссия предложила обновленный Регламент по утилизации транспортных средств (ELV Regulation), который расширяет и заменяет предыдущие правила, чтобы сделать автопромышленность более экологичной и соответствующей принципам циркулярной экономики.