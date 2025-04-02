Экономика Украины замедляется: есть ли еще шанс ее ускорить

ВВП Украины за два месяца 2025 г. вырос на 1,1%. В то время как за первые два месяца 2024 года — на 3,6%. Темпы роста замедлились более чем в три раза. Почему это происходит и есть ли потенциал для ускорения роста, в колонке для Интерфакс-Украина рассказал экономический советник Киевского форума безопасности Вячеслав Бутко. «Минфин» выбрал главное.

Практически незамеченным осталось завуалированное признание Нацбанком отсутствия перспектив роста экономики. В последнем Инфляционном отчете НБУ констатируется: «В 2024 году ВВП приблизился к своему потенциальному уровню. На прогнозном горизонте разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю. Количество производственных мощностей сократилось из-за разрушений и потери территорий».

Термины «потенциальный ВВП» и «разрыв ВВП» используются в узких кругах специалистов по экономическому росту и выглядят экзотическими для обычных читателей. Потенциальный ВВП связан с производственной функцией, где ключевыми параметрами является количество труда или работников и производственного капитала (заводы, оборудование, станки и т. п. ), отражая состояние технологического и институционального развития.

Если объяснять на простом и понятном языке для обычного читателя, «потенциальный ВВП» — это когда полностью загружены возможные производственные мощности и полная возможная занятость (не считая на тех, кто не ищет работу). А «разрыв выпуска» — это то, насколько фактический рост ВВП отличается от того, каким он мог быть, если бы в экономике были задействованы все ресурсы для удовлетворения спроса (иными словами, разница между совокупным спросом и потенциальным предложением).

Таким образом, фраза «разрыв ВВП будет оставаться близким к нулю» означает, что потенциал роста экономики Украины почти не просматривается — ВВП либо вплотную приблизился к потенциально возможному уровню, либо уже достиг его.

Так произошло потому, что иссякла сила влияния основного драйвера роста — стимулирование за счет госбюджета. Рост экономики Украины в 2023—2024 годах происходил в первую очередь из-за «бюджетного импульса», большая часть которого обеспечивалась международной финансовой помощью. Он создавал спрос и поддерживал потребление, которые были ключевыми драйверами тогдашнего роста экономики.

Дефицит бюджета на уровне 20−24% ВВП выполнил свою функцию — благодаря бюджетному импульсу произошел возобновляемый рост после падения ВВП на 29% в 2022 году. Но большее ускорение темпов роста бюджетный импульс обеспечить не может. Еще с августа-сентября 2023 года ВВП Украины вышел на «плато» — 75−78% от довоенного уровня.

Кстати, можно рассчитать, какой вред ВВП Украины нанесла война за три года. Рост ВВП в 2024 году оценивается Минэкономики в 3,6%. Опираясь на это, можно рассчитать изменение к довоенному уровню. 2022 год — падение на 28,8%, 2023 год — рост на 5,3%, 2024 год — рост на 3,6%. Следовательно, за 2022−2024 годы падение ВВП составляет 22% относительно 2021 года (1 * 0,712 * 1,053 * 1,036 = 0,78, то есть ВВП в 2024 году равен 78% ВВП в последнем предвоенном году).

Что будет влиять на ВВП

По мнению НБУ, которое изложено в Инфляционном отчете, ВВП Украины потенциально может расти благодаря повышению производительности производства, однако его рост будут ограничивать дефицит рабочей силы и нехватка инвестиций в производственный капитал.

Что касается роста производительности, для этого немного предпосылок — отсутствует массовое внедрение современных технологий, институциональная среда и бизнес-климат остаются не слишком дружественными. До окончания войны и определенное, скорее всего, длительное время после этого существенных инвестиций не стоит ожидать из-за угрозы возобновления боевых действий (намерения россии в отношении Украины останутся, и инвесторы это понимают). Что касается трудовой составляющей экономического роста — дефицит рабочей силы сохранится, особенно квалифицированной рабочей силы. Ибо вынужденные мигранты понимают хрупкость мира (если он наступит), а квалифицированные специалисты в основном успели интегрироваться в странах, куда они уехали.

Что касается бюджета. Основными драйверами экономического роста в 2023—2024 годах были потребление и госрасходы. Если государство тратит больше, чем собирает налоги (дефицит бюджета), оно оставляет деньги в экономике, позволяя частному сектору тратить, стимулируя экономику. Увеличивать дефицит бюджета, если и возможно, то для поддержания обороноспособности, а не частного потребления. Поэтому вклад потребления в ВВП не будет расти, и ВВП Украины потеряет основной драйвер роста.

Традиционно отрицательный вклад в ВВП Украины вносит так называемый «чистый экспорт» (экспорт минус импорт). В результате войны, в большей степени вынуждено. Во-первых, приходится закупать вооружение, и вследствие непродолжения военной поддержки со стороны США объем закупки импортного оружия вырастет.

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Во-вторых, после разрушения россией украинской нефтепереработки наша страна едва ли не полностью зависит от импорта топлива. В-третьих, вырастет импорт природного газа (из-за разрушения инфраструктуры по добыче газа). Сильнейшим вызовом может стать непродление срока действия торговых преференций для Украины от ЕС (известные широкой общественности, как «торговый безвиз»), истекающие 5 июня этого года. Еврокомиссия пока еще не предоставила Совету EC предложения о новом формате торговых отношений с Украиной. В случае непродолжения «торгового безвиза» Украина может потерять 3−4 млрд евро экспорта, что составляет 2−2,5% ВВП.