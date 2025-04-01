Украина привлечет 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье

Кабинет министров согласовал привлечение 100 млн евро от Банка развития Совета Европы на выплату компенсации владельцам уничтоженного жилья по программе «Восстановление». Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Сегодня привлекаем 100 млн евро или более 4,8 млрд грн от Банка развития Совета Европы в рамках проекта НОME. За эти средства будем выплачивать компенсации владельцам уничтоженного жилья по программе «Восстановление», — отметил Шмыгаль.

Премьер напомнил, что в прошлом году за полученные от этого банка средства профинансировали 2,8 тысячи жилых сертификатов.

«Благодаря новому финансированию сможем оплатить еще 3,6 тысячи сертификатов на приобретение жилья», — отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что Кабмин также принял решение об обеспечении жильем внутренне перемещенных лиц.

«Банк развития Совета Европы предоставляет Украине 50 млн евро. Этих средств хватит на льготное кредитование для около 1 100 семей ВПО. Кроме того, проекты восстановления в жилищной сфере нам помогает финансировать Всемирный банк, в частности через инициативу НОРЕ. За ее счет уже более 87 тысяч украинцев получили возмещение за поврежденное жилье. А также планируем добавил Шмыгаль.