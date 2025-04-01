Как новое месторождение в Гвинее ставит под угрозу добычу руды в Украине

Добыча железной руды, которая недавно была ключевым источником валюты в Украину, сейчас тлеет на уровне самоокупаемости. В ближайшее время она может стать убыточной. Что на это влияет и есть ли шанс улучшить ситуацию, рассказал сооснователь и управляющий партнер FinPoint Сергей Будкин.

Глобальные изменения на рынке

Как сильно все изменилось за десять лет… Железная руда прекратила быть столь важной составляющей экспорта, какой она была раньше, — в 2014 году почти треть нашего экспорта составляла железная руда и изделия из нее, в 2024 году железная руда и изделия из нее составили лишь 11%.

Кроме того, весь экспорт железной руды из Украины сейчас под угрозой, потому что события 2025 года могут сделать его экономически невыгодным очень и очень надолго. Дело в том, что в конце 2025 года в Симанду (это в Гвинее, в Африке) запускается самый большой в мире карьер по добыче железной руды, который строился более 25 лет консорциумом из австралийско-британской Rio Tinto и китайской Chinalco.

История его построения — еще тот детектив, в котором есть все: от военного переворота до израильского торговца алмазами, от обвинений всеми всех во взятках до абсолютного произвола местных чиновников. Так вот, Симанду через тридцать месяцев после запуска должна выйти на проектную мощность в 90 миллионов тонн руды, то есть один карьер будет производить примерно в три раза больше, чем вся Украина.

Это все будет происходить на фоне ожидаемого снижения спроса на железную руду в Китае, где государство все меньше и меньше заинтересовано в дальнейшем строительстве бесконечных жилых кварталов, потому что уже построенные некому продавать, а строительство — главный фактор формирования спроса на сталь.

Поэтому прогнозы цены на железную руду на 2026−2027 годы и дальше достаточно неутешительные. Австралийские аналитики соревнуются в том, чей прогноз будет самым пессимистическим, однако консенсус сейчас выглядит примерно так: цена на железную руду упадет до $85 за тонну в конце 2025 года, после того — до среднего значения в $80−82 за тонну в 2026 году, и будет держаться на этом уровне в более-менее хрупком равновесии несколько лет. Здесь еще нужно добавить, что это — цена железной руды в крупнейшем порту ее разгрузки, китайском порту Тянцзинь, которая является стандартом для всего мира, потому что для Украины это очень важно.

Сколько стоит украинская руда

Теперь давайте посмотрим на это, с точки зрения Украины. Вы добыли тонну железной руды, например, на Полтавском ГОКе. Себестоимость добычи, по последним данным Ferrexpo, составляет $76,5 за тонну окатышей с содержанием железа в 65%. Стоимость таких окатышей несколько выше, чем стандартной руды с содержанием железа в 62%, и сегодня составляет $116,5 за тонну.

ПГОК грузит свои окатыши на вагоны Укрзализныци, платит $5 за тонну УЗ за транспортировку в Одессу/Черноморск. Там платит еще $5 за тонну за перегрузку в порту из железнодорожного вагона на судно, и после того платит еще $30 (до войны было $20 долларов, но сейчас ставки фрахта из Одессы в Китай, в связи с войной, увеличились в среднем в полтора раза) за то, чтобы окатыши доехали в Китай. То есть ПГОК продает в Китай окатыши, цена которым сегодня $116,5 в порту Тяньцзинь, и зарабатывает на этом ровно $116,5 минус себестоимость $76,5, минус Укрзализныця $5, минус порт $5, минус фрахт $30… Равно… Равно… Нулю равно.

В этой арифметике есть один резерв — если будет хоть какое-то постоянное прекращение огня, стоимость фрахта может вернуться к предвоенным показателям в $20 на тонне и ПГОК будет прибыльным. Однако неизвестно, когда будет такое прекращение огня, и будет ли оно постоянным, а вот цены на железную руду будут точно падать следующие несколько лет, и экономика добычи железной руды в Украине точно не будет улучшаться. При $85 за тонну стандартной руды продукция ПГОК будет продаваться примерно за $92−93, то есть даже при постоянном прекращении огня и уменьшении ставок фрахта из Украины до $20 за тонну ПГОК будет работать в убыток.

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Здесь нужно остановиться и уточнить. Так как себестоимость также не является постоянной величиной, она может увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от того, что в нее входит, — от амортизационных отчислений на восстановление основных средств до заработных плат рабочих, и от стоимости электроэнергии для промышленных потребителей до уровня рентной платы за добычу. Тем не менее в текущих условиях я не вижу большой вероятности существенного уменьшения основных компонентов себестоимости в области добычи железной руды в Украине, поэтому принимаю текущий показатель Ferrexpo за постоянную величину.

Такая вот довольно печальная арифметика, перспективы улучшения которой в течение следующих трех-четырех лет не очень видятся на горизонте.