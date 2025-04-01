Недавно в Индию прибыла первая пробная партия украинских яблок. Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Украина впервые экспортировала яблоки в Индию
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Отмечается, что Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии подтвердило успешное завершение инспекционных мер этой партии. Индийская сторона высоко оценила качество украинской продукции и ее соответствие установленным требованиям.
«Получили фидбеки от нашего партнера — Республики Индия. А именно положительно отметили роль службы при участии Посольства Украины в Республике Индия обеспечила соблюдение предусмотренных индийской стороной критериев и требований к отбору, предотгрузочному хранению, обработке и транспортировке продукции в Индию», — заявил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.
В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что совместно с украинскими посольствами и МИД продолжают работать над расширением возможностей для украинских производителей.
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Комментарии - 2
Тим часом ООН в своїх докладах говорить про те, що порядку 5 мільйонів українців щодня не доїдають, зато ми експортуємо зерно, яблука, мед і купу всього іншого, а, ну і потужно піднімаємо податки, можемо собі дозволити врешті решт)) а ще в нас регулярно депутати зп самі собі піднімають і компенсуються по 60лимонів грн за оренду житла, вони ж в нас «бідні», але ви донати скидайте і побільше, щоб пан стерненко міг собі по 15к гнр купувати кофти в Stone Island, пан притула міг купувати собі кілька квартир в Києві протягом війни, а пан ігор лаченков міг купувати собі макасіни за 60к грн від Loro Piana))) потужна єдність))