Украина впервые экспортировала яблоки в Индию

Недавно в Индию прибыла первая пробная партия украинских яблок. Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Отмечается, что Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии подтвердило успешное завершение инспекционных мер этой партии. Индийская сторона высоко оценила качество украинской продукции и ее соответствие установленным требованиям.

«Получили фидбеки от нашего партнера — Республики Индия. А именно положительно отметили роль службы при участии Посольства Украины в Республике Индия обеспечила соблюдение предусмотренных индийской стороной критериев и требований к отбору, предотгрузочному хранению, обработке и транспортировке продукции в Индию», — заявил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что совместно с украинскими посольствами и МИД продолжают работать над расширением возможностей для украинских производителей.