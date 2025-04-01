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1 апреля 2025, 12:51 Читати українською

Украина впервые экспортировала яблоки в Индию

Недавно в Индию прибыла первая пробная партия украинских яблок. Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Недавно в Индию прибыла первая пробная партия украинских яблок.
Фото: dpss.gov.ua

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Отмечается, что Министерство сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии подтвердило успешное завершение инспекционных мер этой партии. Индийская сторона высоко оценила качество украинской продукции и ее соответствие установленным требованиям.

«Получили фидбеки от нашего партнера — Республики Индия. А именно положительно отметили роль службы при участии Посольства Украины в Республике Индия обеспечила соблюдение предусмотренных индийской стороной критериев и требований к отбору, предотгрузочному хранению, обработке и транспортировке продукции в Индию», — заявил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что совместно с украинскими посольствами и МИД продолжают работать над расширением возможностей для украинских производителей.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
Я_ __
Я_ __
1 апреля 2025, 13:00
#
«Україна вперше експортувала яблука до Індії»

Тим часом ООН в своїх докладах говорить про те, що порядку 5 мільйонів українців щодня не доїдають, зато ми експортуємо зерно, яблука, мед і купу всього іншого, а, ну і потужно піднімаємо податки, можемо собі дозволити врешті решт)) а ще в нас регулярно депутати зп самі собі піднімають і компенсуються по 60лимонів грн за оренду житла, вони ж в нас «бідні», але ви донати скидайте і побільше, щоб пан стерненко міг собі по 15к гнр купувати кофти в Stone Island, пан притула міг купувати собі кілька квартир в Києві протягом війни, а пан ігор лаченков міг купувати собі макасіни за 60к грн від Loro Piana))) потужна єдність))
+
0
bonv
bonv
1 апреля 2025, 13:42
#
Радійте індуси:)
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