Биткоин и Ethereum завершили I квартал года со значительным спадом: что нового на крипторынку

Биткоин и Ethereum продемонстрировали худший первый квартал за последние семь лет

Биткоин и Ethereum завершили первый квартал 2025 года со значительным спадом — цены активов снизились на 11,82% и 45,41% соответственно. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass. Это самый плохой первый квартал для обеих криптовалют за последние семь лет, сообщает Incrypted.

Первые три месяца года были положительными для обоих активов за последние два года. В 2023 и 2024 годах биткоин рос на 71,77% и 68,68% соответственно, а Ethereum поднимался на 52,15% и 59,66% соответственно.

Первый квартал всегда был периодом неопределенности для первой криптовалюты. За последние 13 лет биткоин семь раз завершал период в «красной зоне», шесть — с положительными показателями. Для Ethereum первые три месяца нового года являются периодом роста, актив закрывал квартал в зеленой зоне шесть раз из девяти.

Что касается показателей активов за март 2025 года. Месячное проседание курса биткоина составило 2,3%, это первый отрицательный показатель для первой криптовалюты с 2021 года.

Цена Ethereum в марте обвалилась на 18,69%, это также самый плохой показатель для актива за последние четыре года. С 2021 по 2024 год монета демонстрировала исключительно рост. В общей сложности с момента существования актив лишь трижды закрывал март в «красной зоне».

Криптофонды зафиксировали приток в альтокины впервые за последние пять недель

С 22 по 28 марта объем поступлений в криптовалютные инвестфонды замедлился с $644 млн до $226 млн, включая альтокины ($33 млн). Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

В предыдущие четыре недели инвесторы вывели из альтокинов суммарно $1,7 млрд.

Основными бенефициарами притоков за прошлый отчетный период стали:

Ethereum — $14,5 млн;

Solana — $7,8 млн,

XRP — $4,8 млн;

Sui — $4 млн.

В инструментах на базе первой криптовалюты приток сократился с $724 млн до $195 млн.

В сегменте американских спотовых биткоин-ETF инвесторы прибавили в продукты $196,5 млн. Положительная динамика продлилась вторую неделю подряд.

Из структур, позволяющих открывать шорт по цифровому золоту, клиенты забрали $2,5 млн (ранее $3,6 млн).

Initia раздаст 50 млн токенов INIT перед запуском мейннета

Блокчейн-проект Initia объявил об аирдропе 50 млн токенов INIT в преддверии запуска собственной основной сети.

Распределение токенов произойдет следующим образом:

90% предложения (приблизительно 44,7 млн. токенов) выделят для пользователей, которые выполняли активности в тестете Initia в 2024 году. Всего к кампании присоединились 194 294 пользователя, которые осуществляли интерактивные блокчейн-задания, в частности выращивали виртуального питомца по имени Jennie;

4,5% (что составляет около 2,25 млн. INIT) получат активные пользователи партнерских сетей Initia — LayerZero, IBC и MilkyWay;

6% (около 3 млн INIT) достанутся участникам соцсетей, активно взаимодействовавших с Initia в Discord, Telegram и X.

Внутренние участники (команда и инвесторы) не будут участвовать в аирдропе.

Другие пользователи могут проверить кошелек на соответствие критериям раздачи на официальном сайте Initia, а токены можно получить в течение 30 дней после запуска мейннета.

Доллар может уступить биткоину статусу резервной валюты — BlackRock

Если правительство США не возьмет под контроль государственный долг, доллар потеряет статус мировой резервной валюты. Об этом заявил CEO компании BlackRock Ларри Финк в ежегодном письме инвесторам.

Финк отметил, что «долговые часы США начали тикать» в 1989 году. При этом к 2030 году обслуживание госдолга будет поглощать все поступления, подчеркнул он, что приведет к постоянному дефициту.

«Если США не возьмут под контроль свой долг, если дефицит и дальше будет расти, Америка рискует уступить свои позиции цифровым активам, таким как биткоин», — говорится в письме.

Финк подчеркнул, что не противник криптоактивов. Более того, он считает их необычной инновацией. В то же время, цифровые активы могут подорвать экономическое доминирование США, если инвесторы начнут рассматривать биткоины как более безопасную альтернативу доллару, считает он.

Также глава BlackRock сравнил систему SWIFT с устаревшей почтовой службой. При этом токенизация, по его мнению, представляет собой электронную почту.