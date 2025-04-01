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1 апреля 2025, 11:09 Читати українською

Японский индекс оптимизма Танкан опустился до минимума за год

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале 2025 года снизился до 12 пунктов по сравнению с 14 пунктами в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии. Это минимальный уровень за последний год. При этом результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале 2025 года снизился до 12 пунктов по сравнению с 14 пунктами в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии.
Фото: reuters.com

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Как изменился уровень доверия к экономике

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

Наиболее существенное ухудшение настроений было отмечено в текстильной промышленности (до нуля с 23 пунктов), в добыче нефти и угля (до нуля с 17 пунктов), а также доля пессимистов увеличилась в черной металлургии (до минус 18 пунктов с минус 8 пунктов).

При этом повышение доверия было отмечено в сфере судостроения и тяжелого машиностроения (до 27 пунктов с 18 пунктов), среди производителей древесины и пиломатериалов (до 7 пунктов с нуля).

Индекс, оценивающий настроения небольших предприятий перерабатывающей промышленности Японии, в январе-марте поднялся до 2 пунктов с 1 пункта в четвертом квартале.

Индикатор, оценивающий текущий уровень доверия представителей крупных непроизводственных компаний, вырос до 35 пунктов с 33 пунктов. Эксперты не ожидали изменения.

Подындекс ожиданий ведущих промышленных корпораций Японии в отношении деловой конъюнктуры уменьшился до 12 пунктов с 13 пунктов, компаний непроизводственного сектора — остался на отметке 28 пунктов. Консенсус-прогноз предполагал падение первого показателя до 9 пунктов и подъем второго до 29 пунктов.

Опрос Банка Японии также показал, что крупные компании планируют в текущем финансовом году, который начался 1 апреля, увеличить капиталовложения на 5,4%. По итогам прошлого фингода их рост, по оценкам компаний, составил 11,6%.

Как расчитывается Танкан

Танкан рассчитывается Банком Японии ежеквартально по итогам опроса крупных японских компаний и отражает уровень их оптимизма.

ЦБ придает большое значение этому показателю, поскольку 99% из почти 9 тысяч опрашиваемых компаний отвечают на заданные вопросы, что позволяет воссоздать достаточно полную картину происходящего в экономике.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
1 апреля 2025, 13:42
#
Напружений ввесь світ
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