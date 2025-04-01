«єОселя»: С начала года 1 345 украинцев получили кредиты на собственное жилье

В 2025 году 1 345 украинских семей получили кредиты на собственное жилье на общую сумму более 2,4 млрд грн по программе доступной ипотеки єОселя. Всего за все время действия программы 16 185 граждан получили кредиты более чем на 26,5 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

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Спрос на есть

«Самым большим спросом программа пользуется среди военнослужащих и правоохранителей. В частности, для этой категории граждан, а также для медиков, педагогов, ученых и членов их семей действует льготная ставка 3%. Для других граждан без жилья, в том числе участников боевых действий, ветеранов и ВПЛ ставка ипотеки составляет 7%», — отметил Телюпа.

Всего за прошлую неделю украинцы получили 60 кредитов на 106 млн грн. В частности, кредиты под 3% получили:

25 военнослужащих и силовиков

1 медик

2 педагога

Кредиты под 7% получили:

24 украинца без собственного жилья

7 ВПО

1 ветеран

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 39 украинцев, из них на стадии строительства — 14 объектов, также 21 кредит выдано на жилье на вторичном рынке.

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