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1 апреля 2025, 8:51 Читати українською

Налоговая перевыполнила план поступлений за первый квартал 2025 года на 36 млрд грн

ГНС перевыполнила план поступлений за первый квартал на 36 млрд (+12,9% к показателям Минфина). В марте показатели поступлений перевыполнены на 14 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

ГНС перевыполнила план поступлений за первый квартал на 36 млрд (+12,9% к показателям Минфина).
Фото: depositphotos

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Сколько поступило в бюджет

В марте в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило более 160 млрд грн. Это на 9,6% больше плана и на 48,7% больше, чем в марте 2024 года.

Имеем превышение показателей по основным платежам:

  • + 11,3% — НДФЛ (факт 27,1 млрд грн),
  • +23,5% — НДС (факт 26,1 млрд грн),
  • +5,9 % — налог на прибыль предприятий (факт 86 млрд грн),
  • +5,1% — акциз на украинские товары (факт 10,1 млрд гривен).

«Продолжается положительная динамика увеличения поступлений от акциза на импортные товары (+48,6% к плану, или на 1,3 млрд грн больше). С начала года ежемесячно возмещаем значительные суммы НДС. В марте — 13,8 млрд грн. Это на 23,7% больше, чем в марте 2024 года. За квартал возмещено на 30% больше, чем в 1 квартале прошлого года», — добавил Кравченко.

Кроме того, отметил он, уменьшается количество остановленных налоговых накладных. Уже есть показатель в 0,37 %. Более 11 тысяч предприятий выведены из перечня рисковых с начала года.

За первый квартал 2025 года налоговая перевыполнила показатели Минфина на 36 млрд грн. Общая сумма поступлений составила 315,1 млрд грн (+12,5% к аналогичному периоду 2024 года).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
1 апреля 2025, 9:07
#
«Податкова перевиконала план надходжень за перший квартал 2025 року на 36 млрд грн»

Супер, а якби не крали депутати на тендерах то взагалі був би профіцит бюджету і на армію гроші б мали, то тепер може податки знизимо, раз все працює і в нас профіцит в податковій? :)
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