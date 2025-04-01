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1 апреля 2025, 9:30 Читати українською
Дефіцит арабіки: реалії чи спекуляції? Чи варто інвестувати в каву у 2025 році
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
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