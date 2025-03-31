Украина сформирует финансовый буфер в $10,1 млрд при поддержке МВФ и ERA

Украина планирует создать финансовый буфер в размере $10,1 млрд за счет механизма ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), использующего доходы от замороженных российских активов для подготовки к негативному сценарию. Об этом говорится в обновленной программе расширенного финансирования (EFF) МВФ, передает Интерфакс-Украина.

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Распределение финансирования от G7

Внешнее финансирование от стран G7 по механизму ERA, общий объем которого составляет $50 млрд, будет разделено на три части:

Текущий бюджет: для финансирования дефицита 2025;

Авансовое финансирование: $8,4 млрд для покрытия потребностей 2026 года ($8,1 млрд.) и первого квартала 2027 года ($0,3 млрд.);

Буфер на негативный сценарий: $10,1 млрд, из которых $9,1 млрд поступит в этом году и $1 млрд — в 2026 году.

По плану Украина получит $44,1 млрд до конца программы в первом квартале 2027 года: $1 млрд уже получено в 2024-м, $39,4 млрд поступит в 2025-м, $2,4 млрд — в 2026-м и $1,3 млрд — в 2027-м.

Сценарии и потребности

Базовый сценарий (конец войны в 2025 году): внешнее финансирование составит $39,8 млрд в этом году, $20 млрд в 2026 и $3,1 млрд в первом квартале 2027-го.

Негативный сценарий (война к середине 2026 года, шоки со второго квартала 2025-го): потребности возрастут до $48,8 млрд в 2025-м, $21 млрд в 2026-м и $7,1 млрд в 2027-м.

Финансовый буфер в $10,1 млрд станет страховкой в случае затяжного конфликта, обеспечивая дополнительную устойчивость бюджета.