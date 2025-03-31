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31 марта 2025, 10:45 Читати українською

Всемирный банк выделил $432 млн на восстановление дорог в Украине

Всемирный банк одобрил новый проект DRIVE («Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине»), в рамках которого на восстановление дорожной инфраструктуры выделено $432 млн. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Всемирный банк одобрил новый проект DRIVE («Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине»), в рамках которого на восстановление дорожной инфраструктуры выделено $432 млн.
Фото: depositphotos.com

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Подробности

Из этой суммы $422 млн будут предоставлены в виде кредита, а еще $10 млн — в виде грантовых средств.

Проект направлен на восстановление транспортной инфраструктуры в 19 регионах Украины. Он предполагает:

  • Капитальный ремонт дорог и мостов;
  • реформу национальных автомобильных дорог;
  • Установка модульных мостов;
  • Техническая помощь и управление инфраструктурными проектами.

По словам заместителя Министра развития общин и территорий Марины Денисюк, привлечение этих средств критически важно для содержания и ремонта дорог, ведь логистика во время войны спасает жизнь.

Реализацию проекта будет осуществлять Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Проект DRIVE является частью Единого портфеля публичных инвестиций и направлен на восстановление критически важной транспортной сети. По оценкам экспертов, с начала полномасштабного вторжения 58% украинского транспортного сектора потерпели разрушения. В частности, пострадало 30% государственных дорог и мостов, 11% местных дорог и 17% коммунальных объектов.

Ожидается, что работы по проекту будут выполнены в период 2025—2028 годов.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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