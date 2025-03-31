FTX начнет выплачивать компенсации выше $50 000

Ликвидаторы обанкротившейся биржи FTX начнут выплачивать компенсации по заявкам на $50 000 и выше с 30 мая. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на юристов фирмы.

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Что известно

По словам адвоката FTX Эндрю Дитдериха, средства для выплат возьмут из $11,4 млрд, накопленных с момента банкротства.

Распределение «займет время». Юрист отметил, что компания получила «27 квадриллионов» запросов на возмещение убытков, множество из которых требуют дополнительных проверок, а «миллиарды» — и вовсе ложные.

Клиенты, ожидающие выплат, получают дополнительно по 9% годовых на положенные им вклады. Согласно Bloomberg, процентная ставка по счетам FTX меньше, потому фирма заинтересована решить вопрос возмещения как можно быстрее.

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В феврале 2025 года биржа направила $1,2 млрд на выплату компенсаций пользователям с активами до $50 000.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX сообщила о начале плана реорганизации по главе 11 Кодекса США о банкротстве. В прессрелизе говорится, что он вступит в силу 3 января 2025 года.

Известно, что дата также является началом распределения средств для клиентов, пострадавших от краха FTX. Они смогут получить выплаты через криптобиржиKraken и BitGo.