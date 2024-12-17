FTX начнет выплату компенсаций, Ethena запустила стейблкоин на базе BUIDL от BlackRock: что нового

FTX начнет выплату компенсаций пострадавшим клиентам в январе 2025 года

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX сообщила о начале плана реорганизации по главе 11 Кодекса США о банкротстве. В прессрелизе говорится, что он вступит в силу 3 января 2025 года.

Известно, что дата также является началом распределения средств для клиентов, пострадавших от краха FTX. Они смогут получить выплаты через криптобиржи Kraken и BitGo.

Ожидается, что первоначальное распределение состоится в течение 60 дней с даты вступления в силу, а участие в нем будет осуществляться при соблюдении принципа «знай своего клиента» (KYC) и других требований по распределению, говорится в заявлении.

Также в прессрелизе говорится, что для того чтобы получить возможность получить компенсации, нужно пройти KYC и предоставить необходимую информацию на сайте. Кроме того, клиентов призывали помнить о возможных фишинговых ссылках и сервисах.

Ethena запустила стейблкоин на базе BUIDL от BlackRock

Эмитент USDe — Ethena Labs — выпустил стейблкоин USDtb в сотрудничестве с платформой Securitize, специализирующейся на токенизации активов реального мира (RWA).

USDtb поддерживает привязку к $1 путем концентрации 90% резервов в BlackRock USD Institutional Digital Liquidity (BUIDL).

«На фоне растущего спроса на различные варианты стейблкоинов мы увидели возможность создания нового продукта с совершенно другим профилем риска, чем USDe, без необходимости покидать нашу надежную экосистему», — заявил основатель Ethena Гай Янг.

Новое предложение позволит Ethena закрывать позиции по деривативам в USDe и перенаправлять базовые активы в USDtb в периоды негативных ставок фондирования.

Компания также намерена использовать новый стейблкоин в качестве альтернативы USDe для маржинального обеспечения на централизованных биржах типа Bybit и Bitget, с которыми уже заключила партнерские соглашения.

Кастодианами USDtb станут Copper, Zodia Custody, Komainu и Coinbase Institutional.

Маркетмейкерами выступят Jump, Cumberland, Amber Group, GSR Markets и SCB Limited.

Приток в криптофонды продлился десятую неделю подряд

С 8 по 14 декабря в криптовалютные инвестфонды поступило $3,2 млрд после рекордных $3,85 млрд неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

Приток с начала года достиг рекордных $44,5 млрд.

Объем активов в управлении также обновил исторический максимум ($167,4 млрд).

За последнюю неделю в инструменты на базе первой криптовалюты инвесторы прибавили $2 млрд (ранее $2,55 млрд), с начала года — $38,59 млрд.

В структуры, позволяющие открывать шорт по цифровому золоту, клиенты направили $14,6 млн ($6,2 млн).

В Ethereum -фондах поступления замедлились с рекордных $1,16 млрд до $1,09 млрд. Положительная динамика продлилась седьмую неделю подряд.

В XRP -инструменты инвесторы тоже вложили максимальные в истории $145,8 млн ($134,3 млн) в ожидании запуска ETF.

В продукты на базе Solana клиенты направили $1,7 млн (-$14,1 млн).

Притоки в фонды на основе Polkadot и Litecoin составили $3,7 млн. и $2,2 млн. соответственно.

Британский регулятор допустил ограничение для публичных предложений криптоактивов

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) предлагает ограничить публичные предложения криптоактивов вне специализированных торговых площадок.

Запрет предусматривает исключения, в частности, для предложений активов через трейдинговые платформы и ограниченной продажи квалифицированным инвесторам.

Для разрешенных предложений предусмотрены нормы отчетности. Регулятор предлагает обязать биржи самостоятельно проверять правдивость сведений, предоставленных эмитентами активов. Санкционированная продажа квалифицированным инвесторам потребует разглашения необходимых данных среди всех покупателей.

FCA собирает комментарии участников индустрии по этому и другим аспектам будущего регуляторного режима в Великобритании. Согласно плану чиновников новые законы подготовят к 2026 году.

Мнения по этому пакету предложений принимают до 14 марта 2025 года.

«Дискуссионный документ отражает идеи, разработанные во время серии круглых столов по криптовалют под руководством FCA, которые мы провели с участниками отрасли в начале года», — подчеркнули авторы.

Показатель сложности биткоин-майнинга обновил исторический максимум

16 декабря 2024 года сложность майнинга биткоина достигла нового рекордного значения на отметке более чем в 108 T. С последней даты изменения показатель вырос на 4,43%. Об этом свидетельствуют данные CloverPool.

Текущий средний хешрейт в сети биткоина составляет 772,2 EH/s.

Сложность майнинга является важным показателем, отражающим динамику активности в майнинговом сообществе и влияет на общую эффективность процесса получения блоков.

С увеличением сложности майнинга майнерам требуется больше вычислительной мощности и электроэнергии для поиска правильного хеша нового блока.

Следующий перерасчет состоится ориентировочно 30 декабря.