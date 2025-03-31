Названы самые популярные китайские автобренды в Украине. Что выбирали украинцы

За два месяца с начала года украинцы приобрели 1364 новых легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Большую часть из них составили автомобили чисто китайских брендов (63%). Об этом пишет «Укравтопром».

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Топ-3 китайских автомобильных брендов

В тройку самых популярных в Украине китайских автомобильных брендов попали:

BYD

ZEEKR

CHERY

Доля BYD в украинских продажах новых легковушек китайских брендов составила 54%, ZEEKR охватил 26%, а CHERY — 7%.

Читайте: Продажи авто из Китая в Украине обвалились на 35%

Напомним

Как писал «Минфин», за прошедший месяц украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше, по сравнению с февралем 2024 года. За прошедший месяц украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше по сравнению с февралем 2024 года.