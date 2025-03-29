«Укрзализныця» подтвердила стабильность онлайн-продажи билетов

Онлайн-сервисы «Укрзализныци» для покупки билетов работают без сбоев, а на вокзальных кассах нет скоплений пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Обновление платформы и функционала

«Ночью мы перешли на новую платформу, усилили защиту и сейчас активно возвращаем дополнительные функции», — отметили в «Укрзализныце». В мобильном приложении уже возобновлена возможность планировать поездки с пересадками, а в течение дня постепенно вернут онлайн-табло с расписаниями по станциям.

Спокойная ситуация на вокзалах

Компания подчеркнула, что очереди у касс отсутствуют: «Все спокойно, двигаемся по графику». Обновление системы не отразилось на комфорте пассажиров, а переход на новую платформу должен повысить надежность сервисов.