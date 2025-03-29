Трамп помиловал основателей BitMEX, обвиненных в финансовых нарушениях

Президент США Дональд Трамп помиловал трех соучредителей криптобиржи BitMEX, ранее признавших свою вину в финансовых преступлениях. Об этом в пятницу заявил представитель Белого дома, сообщает Reuters.

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Помилование после приговоров

Бенджамин Дело, Артур Хейс и Сэмюэл Рид получили полное помилование от Трампа. В 2022 году они сочли себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне, не внедрив надлежащие программы борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов в период с 2015 по 2020 годы. Кроме того, бывший сотрудник BitMEX Грегори Двайер и компания-владелец биржи также получили безусловное помилование, что подтвердили представители BitMEX в письме Reuters.

Контекст и более широкие действия

Прокуроры ранее обвиняли BitMEX и ее учредителей в сознательном игнорировании требований по предотвращению отмывания денег, что привело к судебным приговорам в виде штрафов и испытательных сроков.