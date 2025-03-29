Кабинет министров Украины убрал с правового поля устаревшие правила, регулировавшие лицензирование имущественных инвестиций резидентов за границей. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
Правительство упростило инвестирование украинцев за границу, отменив старые нормы
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Очистка от бюрократии
Заместитель министра экономики Тарас Качка пояснил, что в рамках дерегуляции правительство признало недействительными три постановления и пять отдельных норм, усложнявших процесс для предпринимателей. «Мы убираем пережитки прошлого, ведь указ об обязательных лицензиях давно упразднен, но отдельные нормы оставались», — отметил он.
Исторический контекст
Требование получать лицензии на иностранные инвестиции действовало с 1995 г. по указу Президента. За все время поступило около 170 заявок, что свидетельствует о низкой актуальности этих правил в современных условиях. Отмена норм упрощает доступ украинцев к международным инвестиционным возможностям.
Источник: Минфин
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