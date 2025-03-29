Правительство упростило инвестирование украинцев за границу, отменив старые нормы

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Очистка от бюрократии

Заместитель министра экономики Тарас Качка пояснил, что в рамках дерегуляции правительство признало недействительными три постановления и пять отдельных норм, усложнявших процесс для предпринимателей. «Мы убираем пережитки прошлого, ведь указ об обязательных лицензиях давно упразднен, но отдельные нормы оставались», — отметил он.

Исторический контекст

Требование получать лицензии на иностранные инвестиции действовало с 1995 г. по указу Президента. За все время поступило около 170 заявок, что свидетельствует о низкой актуальности этих правил в современных условиях. Отмена норм упрощает доступ украинцев к международным инвестиционным возможностям.