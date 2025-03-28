Курс валют на вечер 28 марта: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже. Евро подорожал на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 28 марта Закрытие 28 марта Изменения доллар 41,49/41,52 41,45/41,48 4/4 евро 44,75/44,77 44,86/44,88 11/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,17−41,80 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,10 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 45,00−45,16 грн.

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