К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже. Евро подорожал на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 28 марта: доллар на межбанке подешевел, евро — подорожал
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Открытие 28 марта
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Закрытие 28 марта
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Изменения
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41,49/41,52
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41,45/41,48
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4/4
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44,75/44,77
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44,86/44,88
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11/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,17−41,80 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 45,00−45,16 грн.
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Источник: Минфин
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