АРМА получило 9 миллионов гривен арестованных средств

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило на депозитные счета 9 млн. грн. арестованных средств. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства.

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В результате взаимодействия АРМА и ДБР в управление Нацагентства передано:

По постановлению Винницкого городского суда Винницкой области — денежные средства в валюте, что эквивалентно 2,3 млн грн. Их изъяли в рамках уголовного производства по содействию незаконной переправке лиц за границу путем оформления им групп инвалидности и справок о необходимости постоянного ухода для их близких.

По постановлению Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области — 1,3 млн гривен и $129 тыс., что эквивалентно 6,7 млн грн. По данным следствия, эти средства изъяты в рамках уголовного производства по поборам с военными.

Отмечается, что передаваемые средства уже размещены на депозитных счетах Нацагентства. В дальнейшем АРМА обеспечит их направление на приобретение Военных облигаций (ОВГЗ).