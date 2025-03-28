Китайский интернет-гигант Tencent инвестирует 1,16 млрд евро в новое дочернее предприятие французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment, которое будет заниматься развитием игровых экосистем для брендов Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's Rainbow Six.
Tencent инвестирует 1,16 млрд евро в новую «дочку» Ubisoft
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Что известно
Как сообщает сайт Ubisoft, за свои инвестиции Tencent получит 25% нового предприятия, оцениваемого сторонами примерно в 4 млрд евро.
Эта сумма превышает текущую рыночную капитализацию самой Ubisoft Entertainment, составляющую около 1,69 млрд евро.
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Значительные инвестиции позволят новой компании сосредоточиться, помимо прочего, на повышении качества одиночной игры, расширении многопользовательских предложений, а также увеличении периодичности выпуска нового игрового контента, отмечается в сообщении Ubisoft.
Завершение сделки ожидается в конце 2025 года.
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