Рынок виртуальных активов в Украине планируется разделить между двумя регуляторами

Что известно

НКЦБФР представила свой проект Модели регулирования и надзора на рынке виртуальных активов Украины во время заседания Совета по финансовой стабильности. Это произошло во исполнение Меморандума между Украиной и МВФ.

В частности, предлагается следующее распределение между потенциальными регуляторами:

НКЦБФР осуществляет надзор за эмиссией и оборотом токенов (кроме электронных денег). Комиссия также контролирует деятельность эмитентов токенов, привязанных к активам (Asset-Referenced Tokens, ART) и поставщиков услуг с виртуальными активами (кроме обмена на деньги), а также противодействует злоупотреблениям.

НБУ регулирует выпуск и торги токенами электронных денег (EMT), контролирует их эмитентов и обменные операции, а также предотвращает злоупотребления в этом секторе.