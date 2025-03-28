Рынок виртуальных активов в Украине предлагают разделить между двумя регуляторами: НКЦБФР и Национальным банком. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.
Рынок виртуальных активов в Украине планируется разделить между двумя регуляторами
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Что известно
НКЦБФР представила свой проект Модели регулирования и надзора на рынке виртуальных активов Украины во время заседания Совета по финансовой стабильности. Это произошло во исполнение Меморандума между Украиной и МВФ.
В частности, предлагается следующее распределение между потенциальными регуляторами:
- НКЦБФР осуществляет надзор за эмиссией и оборотом токенов (кроме электронных денег). Комиссия также контролирует деятельность эмитентов токенов, привязанных к активам (Asset-Referenced Tokens, ART) и поставщиков услуг с виртуальными активами (кроме обмена на деньги), а также противодействует злоупотреблениям.
- НБУ регулирует выпуск и торги токенами электронных денег (EMT), контролирует их эмитентов и обменные операции, а также предотвращает злоупотребления в этом секторе.
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Источник: Минфин
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