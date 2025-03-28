В Киеве открыли выставку «Гривна. Больше чем деньги»

Национальный банк Украины вместе с центром «Украинский Дом» презентовали в Киеве выставочный проект «Гривна. Больше чем деньги», который открылся 28 марта. Экспозиция раскрывает многогранную роль гривны как символа истории, культуры и независимости Украины. Об этом пишет пресс-служба НБУ .

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Гривна как зеркало нации

Выставка-экспедиция показывает эволюцию национальной валюты через призму искусства, политики и общественных перемен. «Гривня — это не просто деньги, а культурный код, объединяющий украинцев и отражающий наше прошлое и стремление к будущему», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Посетители смогут увидеть эскизы известных художников, в частности, Александра Богомазова, Георгия Нарбута, Василия Кричевского, а также архивные документы и артефакты.

Что ждет гостей

Экспозиция, которая продлится до 11 мая 2025 года в Украинском Доме (ул. Крещатик, 2), сочетает исторические материалы с произведениями искусства, которые осмысливают значение гривны. Проект создан при поддержке Государственной архивной службы и ОО «Платформа культурных инициатив». Пышный призвал киевлян и гостей города посетить выставку, чтобы по-новому взглянуть на привычную валюту.