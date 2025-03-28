Энергетическое перемирие: Враг в очередной раз обстрелял объекты Нафтогаза

Российские военные снова атаковали энергетические объекты Группы Нафтогаз, в результате чего повреждены газодобывающие мощности. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба компании.

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Это уже 18 комбинированная атака на инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны и 8 с начала этого года.

Очередной обстрел — это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка взорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начинается немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение. Спасибо команде Нафтогаза и всем энергетикам, которые ежедневно доказывают, что украинская энергосистема способна выстоять, несмотря на любые вызовы", — отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Энергетическое перемирие

Недавно Украина, США и рф договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по украинским и российским энергетическим объектам.

Украина передала США список энергообъектов, по которым россия не должна наносить удары.

Пресс-секретарь российского диктатора путина Дмитрий Песков заявил, что вооруженные силы россии по-прежнему не наносят ударов по энергообъектам Украины. Об этом сообщает российский Интерфакс.

При этом представитель Кремля отметил, что «российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория также его не соблюдать».

По его словам, украинские военные «не выполняют приказы о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры».