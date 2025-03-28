Российские военные снова атаковали энергетические объекты Группы Нафтогаз, в результате чего повреждены газодобывающие мощности. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба компании.
Энергетическое перемирие: Враг в очередной раз обстрелял объекты Нафтогаза
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Это уже 18 комбинированная атака на инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны и 8 с начала этого года.
Очередной обстрел — это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка взорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начинается немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение. Спасибо команде Нафтогаза и всем энергетикам, которые ежедневно доказывают, что украинская энергосистема способна выстоять, несмотря на любые вызовы", — отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.
Энергетическое перемирие
Недавно Украина, США и рф договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по украинским и российским энергетическим объектам.
Украина передала США список энергообъектов, по которым россия не должна наносить удары.
Пресс-секретарь российского диктатора путина Дмитрий Песков заявил, что вооруженные силы россии по-прежнему не наносят ударов по энергообъектам Украины. Об этом сообщает российский Интерфакс.
При этом представитель Кремля отметил, что «российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория также его не соблюдать».
По его словам, украинские военные «не выполняют приказы о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры».
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