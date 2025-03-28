АМКУ наложил штраф на BlaBlaCar из-за задержки с предоставлением данных

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наказал ООО «И-Тревелс», управляющее сервисом BlaBlaCar в Украине, штрафом в размере 424 486 гривен за несвоевременное предоставление информации. Решение было принято 27 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

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Нарушения из-за непредоставления информации

Комитет установил, что ООО «И-Тревелс» не ответило на запрос замглавы АМКУ в определенный 15-дневный срок, чем нарушило законодательство о защите экономической конкуренции. Именно это явилось основанием для наложения штрафа в размере более 424 тысяч гривен.

Сотрудничество с АМКУ и уменьшение санкций

При рассмотрении дела компания признала свою вину, объяснив задержку внутренними коммуникационными проблемами, а не умышленным игнорированием. ООО «И-Тревелс» также предоставило запрашиваемые данные в полном объеме. Эти факторы повлияли на решение АМКУ смягчить сумму штрафа.