Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наказал ООО «И-Тревелс», управляющее сервисом BlaBlaCar в Украине, штрафом в размере 424 486 гривен за несвоевременное предоставление информации. Решение было принято 27 марта, сообщила пресс-служба ведомства.
АМКУ наложил штраф на BlaBlaCar из-за задержки с предоставлением данных
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Нарушения из-за непредоставления информации
Комитет установил, что ООО «И-Тревелс» не ответило на запрос замглавы АМКУ в определенный 15-дневный срок, чем нарушило законодательство о защите экономической конкуренции. Именно это явилось основанием для наложения штрафа в размере более 424 тысяч гривен.
Сотрудничество с АМКУ и уменьшение санкций
При рассмотрении дела компания признала свою вину, объяснив задержку внутренними коммуникационными проблемами, а не умышленным игнорированием. ООО «И-Тревелс» также предоставило запрашиваемые данные в полном объеме. Эти факторы повлияли на решение АМКУ смягчить сумму штрафа.
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Комментарии - 3
Мінфін у якості дошки оголошень для публікації прес-релізів.
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Раніше повідомлялося, що в грудні 2024 року АМКУ виявив у ТОВ І-Тревелс, яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar, ознаки монопольного становища на ринку надання послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи.
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Класика українського державного керування: вигадати якусь сферу, як от надання послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи і сшибати бабло (або хабарі якщо пощастить)
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З огляду на це, дії товариства з встановлення сервісного збору за користування сервісами вищезазначеної платформи без належного економічного обґрунтування, а також нечіткі умови повернення цього збору пасажирам можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, що містить ознаки порушення, передбаченого частиною першою статті 13 Закону України „Про захист економічної конкуренції“ у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.
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Все йде до того що ББК просто закриєтся і позбавить водіїв можливості компенсувати свої витрати, а пасажирів дешево, беспечно і швидко добратися до потрібного місця.