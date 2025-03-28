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28 марта 2025, 10:45 Читати українською

АМКУ наложил штраф на BlaBlaCar из-за задержки с предоставлением данных

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наказал ООО «И-Тревелс», управляющее сервисом BlaBlaCar в Украине, штрафом в размере 424 486 гривен за несвоевременное предоставление информации. Решение было принято 27 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наказал ООО «И-Тревелс», управляющее сервисом BlaBlaCar в Украине, штрафом в размере 424 486 гривен за несвоевременное предоставление информации.

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Нарушения из-за непредоставления информации

Комитет установил, что ООО «И-Тревелс» не ответило на запрос замглавы АМКУ в определенный 15-дневный срок, чем нарушило законодательство о защите экономической конкуренции. Именно это явилось основанием для наложения штрафа в размере более 424 тысяч гривен.

Сотрудничество с АМКУ и уменьшение санкций

При рассмотрении дела компания признала свою вину, объяснив задержку внутренними коммуникационными проблемами, а не умышленным игнорированием. ООО «И-Тревелс» также предоставило запрашиваемые данные в полном объеме. Эти факторы повлияли на решение АМКУ смягчить сумму штрафа.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
28 марта 2025, 10:53
#
АМКУ у якості рекетира

Мінфін у якості дошки оголошень для публікації прес-релізів.
+
0
Три літри
Три літри
28 марта 2025, 10:58
#
Хоча навіть в прес-релізі було більше інформації. Наприклад лидер клікбейту «Новає время» дало більше інформації:

«
Раніше повідомлялося, що в грудні 2024 року АМКУ виявив у ТОВ І-Тревелс, яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок BlaBlaCar, ознаки монопольного становища на ринку надання послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи.
»

Класика українського державного керування: вигадати якусь сферу, як от надання послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи і сшибати бабло (або хабарі якщо пощастить)
+
0
Три літри
Три літри
28 марта 2025, 11:06
#
До****ся до стовпа — так у народі зветься те чим займаєтся АМКУ.

«
З огляду на це, дії товариства з встановлення сервісного збору за користування сервісами вищезазначеної платформи без належного економічного обґрунтування, а також нечіткі умови повернення цього збору пасажирам можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, що містить ознаки порушення, передбаченого частиною першою статті 13 Закону України „Про захист економічної конкуренції“ у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.
»

Все йде до того що ББК просто закриєтся і позбавить водіїв можливості компенсувати свої витрати, а пасажирів дешево, беспечно і швидко добратися до потрібного місця.
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