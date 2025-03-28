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28 марта 2025, 8:43 Читати українською

Рада разрешила дистанционную работу родителям учеников, которые учатся онлайн

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины с целью улучшения правового регулирования отдельных аспектов надомной и дистанционной работы. Об этом сообщается на сайте парламента.

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины с целью улучшения правового регулирования отдельных аспектов надомной и дистанционной работы.
Фото: freepik.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Принятие соответствующего законопроекта № 10164−1 во втором чтении поддержали 295 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке в проект закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде по усовершенствованию правового регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы», из-за войны часть заведений общего среднего образования вынуждены находиться на смешанной форме обучения (очно-дистанционной).

Такая ситуация создает трудности для родителей в случае их одновременного пребывания на работе во время дистанционного обучения ребенка.

Закон дополняет Кодекс законов о труде нормами о возможности (по согласованию с работодателем) перевода родителя на надомную или дистанционную форму работы, если ребенок до 14 лет учится дистанционно.

Кроме того, принятый закон регламентирует направление в служебные командировки надомных и дистанционных работников.

Читайте также: Айтишники и переводчики: Кто остался за бортом рынка труда во время войны

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
28 марта 2025, 8:47
#
Ну все, тепер мамця зможе торгувати овочами вдома, а татко — водити автобус в GTA
+
0
Я_ __
Я_ __
28 марта 2025, 10:23
#
Oleksii Ch

Ваші податки з продажу помідорів не сплачено, а за погоню штраф, вітаємо, ви отримали 3 зірки розшуку по класифікації гетьманцева
+
0
Я_ __
Я_ __
28 марта 2025, 10:22
#
«Закон доповнює Кодекс законів про працю нормами про можливість (за погодженням із роботодавцем) переведення одного з батьків на надомну або дистанційну форму роботи, якщо дитина до 14 років навчається дистанційно.»

в українських реаліях це не працюватиме так само, як оця **** про те, що працівник може надати бухгалтерії будь яку банківську картку, в реальності, або що працівник, може скаржитися в суді на оплату в конверті від роботодавця, в реальності подібні дії приведуть виключно до того, що людині створять такі умови праці, що людина втратить роботу по своїй же волі і все

Недостатньо просто написати щось на папірчику, кнопочки понатискати і холопи в концтаборі заживуть «щасливо», це так не працює
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