Верховная Рада внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины с целью улучшения правового регулирования отдельных аспектов надомной и дистанционной работы. Об этом сообщается на сайте парламента.
Рада разрешила дистанционную работу родителям учеников, которые учатся онлайн
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Принятие соответствующего законопроекта № 10164−1 во втором чтении поддержали 295 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке в проект закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде по усовершенствованию правового регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы», из-за войны часть заведений общего среднего образования вынуждены находиться на смешанной форме обучения (очно-дистанционной).
Такая ситуация создает трудности для родителей в случае их одновременного пребывания на работе во время дистанционного обучения ребенка.
Закон дополняет Кодекс законов о труде нормами о возможности (по согласованию с работодателем) перевода родителя на надомную или дистанционную форму работы, если ребенок до 14 лет учится дистанционно.
Кроме того, принятый закон регламентирует направление в служебные командировки надомных и дистанционных работников.
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Комментарии - 3
Ваші податки з продажу помідорів не сплачено, а за погоню штраф, вітаємо, ви отримали 3 зірки розшуку по класифікації гетьманцева
в українських реаліях це не працюватиме так само, як оця **** про те, що працівник може надати бухгалтерії будь яку банківську картку, в реальності, або що працівник, може скаржитися в суді на оплату в конверті від роботодавця, в реальності подібні дії приведуть виключно до того, що людині створять такі умови праці, що людина втратить роботу по своїй же волі і все
Недостатньо просто написати щось на папірчику, кнопочки понатискати і холопи в концтаборі заживуть «щасливо», це так не працює