Рада разрешила дистанционную работу родителям учеников, которые учатся онлайн

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины с целью улучшения правового регулирования отдельных аспектов надомной и дистанционной работы. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Принятие соответствующего законопроекта № 10164−1 во втором чтении поддержали 295 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке в проект закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде по усовершенствованию правового регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы», из-за войны часть заведений общего среднего образования вынуждены находиться на смешанной форме обучения (очно-дистанционной).

Такая ситуация создает трудности для родителей в случае их одновременного пребывания на работе во время дистанционного обучения ребенка.

Закон дополняет Кодекс законов о труде нормами о возможности (по согласованию с работодателем) перевода родителя на надомную или дистанционную форму работы, если ребенок до 14 лет учится дистанционно.

Кроме того, принятый закон регламентирует направление в служебные командировки надомных и дистанционных работников.

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