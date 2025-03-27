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27 марта 2025, 18:46 Читати українською

ИЭД: Лишь 3% предпринимателей положительно оценивают экономическую политику правительства, большинство же — нейтрально

За три года войны произошли значительные изменения в отношении бизнеса к экономической политике правительства по вопросам поддержки бизнеса: сейчас беспрецедентно большая часть предпринимателей нейтрально оценивает такую деятельность правительства, а рекордно низкая — хвалит его. Об этом сообщил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел во время мероприятия «Деловой климат в Украине в уязвимые времена» от ИЭД и Офиса Liaison в Брюсселе.

За три года войны произошли значительные изменения в отношении бизнеса к экономической политике правительства по вопросам поддержки бизнеса: сейчас беспрецедентно большая часть предпринимателей нейтрально оценивает такую деятельность правительства, а рекордно низкая — хвалит его.
Фото: pixabay.com

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«В феврале 2025 года доля положительных оценок экономической политики правительства была самой низкой за три года исследования (с мая 2022 года). Только 3% предприятий положительно оценили действия правительства. Доля отрицательных оценок достаточно высока и превышает 20%. Однако большинство предприятий все же выбирают нейтральные оценки», — заявил Ангел.

По его словам, в начале войны доля нейтральных оценок правительства составляла примерно 40%, в то время как в феврале 2025-го она уже достигла 66%. В то же время доля негативных оценок была высокой в начале войны, в 2023 году снизилась, летом 2024 года стремительно выросла до рекордных 30%, а сейчас находится выше 20%.

Оценка экономической политики правительства остается преимущественно нейтральной

Исследование выявило, что разные группы предприятий страдают от общих проблем, но с разным приоритетом.

Бизнес, положительно оцениваемый правительством, считает важнейшим препятствием для себя опасность работать (69%). Предприятия с нейтральными оценками чаще всего говорят о нехватке персонала (68%). А компании с отрицательными оценками властей чаще всего жаловались на рост цен (59%).

«Этот набор трех главных препятствий одинаков для всех групп бизнеса, но порядок приоритетности разный», — подчеркнул Ангел.

Оценка препятствий для ведения бизнеса в зависимости от оценки политики правительства

Бизнес-опрос ИЭД ежемесячно демонстрирует, что проблемы коррупции или давления контролирующих и правоохранительных органов традиционно находятся в конце перечня основных препятствий для ведения бизнеса.

«Но предприятия, которые дают негативные оценки, гораздо чаще говорят о нехватке оборотных средств, коррупции, логистических проблемах и незаконных требованиях и давлении со стороны правоохранительных органов», — сообщил Ангел.

Также они чаще сталкивались со снижением производства (37,8%) и продаж (40,8%) и имели менее оптимистичные ожидания по этим показателям, чем бизнес, оценивавший работу правительства нейтрально или положительно.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zephyr
zephyr
27 марта 2025, 20:52
#
Судя по статистике, все кто был недоволен, или недостаточно нейтрален- начали валить)
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