Норвегия предоставила Нафтогазу энергетическое оборудование и грант на закупку газа на 140 миллионов евро

Группа «Нафтогаз» получила новое энергетическое оборудование и финансирование от правительства Норвегии на закупку газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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26 марта правительство Норвегии в партнерстве с программой развития ООН (ПРООН) передало Группе Нафтогаз 16 газопоршневых установок общей мощностью более 150 МВт.

Это оборудование обеспечит теплом и электроэнергией более 500 тысяч жителей Днепропетровской области и усилит энергетическую безопасность двух крупных городов.

Правительство Норвегии также выделило почти 140 млн. грантовой помощи Нафтогазу для закупки природного газа.

«Безопаснее энергоснабжение важно для энергетической устойчивости Украины. Существует неотложная потребность в увеличении финансирования импорта газа для обеспечения электроэнергией и отопления домов, предприятий и государственных учреждений. Норвегия вносит свой вклад в обеспечение этой потребности», — заявил премьер-министр Норвегии.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 26 марта утвердил ссуду для НАК «Нафтогаз Украины» на сумму до 270 млн евро для закупки газа на два следующих отопительных сезона в Украине.