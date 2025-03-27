Криптобиржа OKX приглашает присоединиться к P2P-безумию и разделить 100 000 USDT

Киев, Украина, 27 марта 2025 — OKX , ведущая криптовалютная биржа, запускает новую увлекательную промокампанию под названием «P2P-безумие» с призовым фондом в 100 000 USDT. Она состоит из трех частей и рассчитана как на новые, так и на текущие P2P-пользователи из Украины. Кампания стартовала 26 марта и продлится до 26 мая 2025 года.

Если вы еще никогда не торговали на OKX P2P, сейчас отличное время для начала! Биржа предлагает до 15 USDT в торговых бонусах новым пользователям при выполнении условий первой акции. Текущие пользователи могут получить до 100 USDT в торговых бонусах и много других интересных вознаграждений, включая реферальные бонусы в размере 5 USDT за каждого приглашенного друга (до 5 рефералов).

Условия акции достаточно простые: нужно внести депозит через платформу OKX P2P и увеличивать торговые объемы в соответствии с требованиями. За каждую выполненную подзадачу пользователей ждет вознаграждение. Чем больше выполненных подзадач, тем больше вознаграждений! Полные условия акции доступны по ссылке .

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.

Об OKX:

OKX — технологическая компания, цель которой — сделать блокчейн-активы более доступными. Мы стремимся к децентрализованному будущему, где мир станет более эффективным, прозрачным и взаимосвязанным. Узнайте больше о OKX, загрузив наше приложение или посетив сайт okx.com.