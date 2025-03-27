Айтишники и переводчики: Кто остался за бортом рынка труда во время войны

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2025, 16:57 Читати українською

Айтишники и переводчики: Кто остался за бортом рынка труда во время войны

Полномасштабная война существенно переформатировала украинский рынок труда. Хотя общее количество вакансий уже почти вернулось к уровню, который был до февраля 2022 года, это вовсе не означает, что рынок остался прежним. Спрос на некоторых специалистов вырос в десятки раз, в то время как для других работы не нашлось. Об этом говорится в аналитике Work.ua.

Полномасштабная война существенно переформатировала украинский рынок труда.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На сайте Work.ua работодатели размещают вакансии в 28 категориях, охватывающих все возможные профессии. Как сравнивать с январем 2022 года, в 16 категориях работы стало больше, а в 12 — меньше.

Аналитики заключили, что за последний год ситуация стала более сбалансированной. Ведь подобное исследование в прошлом году показывало уменьшение количества вакансий только в 19 категориях.

Ожидаются самые заметные изменения в категории «Охрана, безопасность», где размещают вакансии Силы обороны. Где еще за время полномасштабного вторжения стало больше — на графике.

Практически не изменилось количество вакансий в категориях:

  • «Финансы, банк», +2%;
  • «Сфера обслуживания», +1%;
  • «Маркетинг, реклама, PR», +1%;
  • «Бухгалтерия, аудит», +0,6%;
  • «Топменеджмент, руководство высшего звена», +0,3%.

А вот спад спроса на специалистов мы видим в 12 категориях.

Украине нужны военнослужащие, медики и юристы

Наиболее заметный рост количества вакансий ожидаем для должностей в армии. Ведь до полномасштабного вторжения на Work.ua не было отдельного направления военного рекрутинга. Сегодня же более 600 подразделений размещают на платформе около 9 000 предложений работы.

Так как сравнивать январь 2022 и февраль 2025 года абсолютными лидерами по увеличению вакансий являются:

  • деминер — с 1 до 377;
  • стрелок — с 3 до 735;
  • командир миномета — с 1 до 135;
  • инженер дронов — с 5 до 202;
  • оператор дрона — с 18 до 702;
  • оператор отделения — с 6 до 198.

Стремительное увеличение вакансий наблюдается и для медиков. Большое количество предложений работы, с одной стороны, связано с вызовами полномасштабной войны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что из-за войны в Украине возрастет тяжесть заболеваний, увеличится заболеваемость инфекционными болезнями.

Также, по словам министра здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания «помолодели» на 10−15 лет. То есть украинцы чаще нуждаются в помощи медиков.

Но с другой стороны, увеличение количества вакансий объясняется также дефицитом кадров, что является всеобщим вызовом рынка труда во всех сферах. Он вызван рядом факторов, таких как мобилизация, выезд украинцев за границу и т. д.

Однако в медицине эта тенденция общемировая: стратегия ВОЗ предусматривает глобальный дефицит кадров в медицинской сфере до 2030 года. Риск распространяется на большинство стран мира, особенно на те, где есть вооруженные конфликты.

За последние 3 года заметно вырос спрос на таких специалистов:

  • эпидемиолог (+200%);
  • анестезиолог (+170%);
  • реабилитолог (+152%);
  • невропатолог (+147%);
  • уролог (+145%);
  • хирург (+144%);
  • травматолог (+103%).

И, наконец, третья категория, где видим существенное увеличение вакансий — «Юриспруденция».

Айтишникам не позавидуешь: количество вакансий сократилось на треть

Противоположную ситуацию мы видим в сфере IT: предложений работы стало меньше на 36%. Существенное сокращение вакансий — новая реальность для таких специалистов:

  • Game Developer (-87%);
  • Java Developer (-86%);
  • JavaScript Developer (-84%);
  • Android Developer (-83%);
  • iOS Developer (-81%);
  • верстальщик (-75%);
  • геймдизайнер (-71%).

Такую тенденцию мы видим практически по всем должностям из сферы IT. И это не только украинская история: во всем мире 2022−2024 годы были периодом сокращений в крупных техгигантах, таких как Meta, Microsoft, Amazon. Так что конкуренция выросла не только на украинском, но и на глобальном рынках.

Развитие общественного сектора вызвало спрос на некоторые должности

За последние 3 года количество вакансий в некоммерческих, благотворительных и общественных организациях увеличилось в 10 раз! И, несмотря на то, что 27 января Агентство федерального правительства США USAID, финансировавшее в Украине значительное количество программ, приостановило выделение средств на все проекты, ситуация остается стабильной.

Это способствовало увеличению спроса на некоторые должности, например:

  • директор благотворительного фонда (+500%);
  • грантрайтер (+406%);
  • координатор (+53%).

Больше работы преподавателям, меньше — переводчикам

Одна из интересных закономерностей: за время полномасштабной войны значительно увеличилось количество вакансий для преподавателей иностранных языков, тогда как для переводчиков работы стало меньше. Первое вполне объясняется тем, что большое количество украинцев вынужденно оказались за границей и нуждаются в изучении нового языка.

Что касается второй тенденции — снижения спроса на переводчиков — можем выдвинуть несколько гипотез. Во-первых, компании могут использовать для несложного перевода ИИ, чтобы сэкономить бюджет. Во-вторых, причиной могло стать сокращение сотрудничества с иностранными компаниями и гражданами в сфере туризма, образования и т. д.

Вот несколько цифр, наглядно демонстрирующих эту тенденцию:

  • преподаватель польского (+195%), переводчик польского (-25%);
  • преподаватель испанского (+183%), переводчик испанского (-24%);
  • преподаватель французского (+112%), переводчик французского (-57%);
  • преподаватель немецкого (+82%), переводчик немецкого (-71%);
  • преподаватель английского (+7%), переводчик английского (-85%).

Также на Work.ua исчезли вакансии для переводчиков редких языков, таких как японский, греческий, корейский, датский и т. д. В то же время работодатели могут искать специалиста со знанием такого языка. Например, менеджера по продажам или копирайтеру, владеющему иностранным.

Это часть другой общей тенденции — работодатели склонны искать кандидата, владеющего навыками сразу нескольких специалистов.

Запрос на специалистов по ментальному здоровью

У украинцев есть запрос на психологическую поддержку. В 2022 году только 7% опрошенных украинцев обращались к психологам или психотерапевтам, а к началу 2025 этот показатель вырос до 17%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Психическое здоровье и отношение украинцев к психологической помощи во время войны».

К тому же 53% работодателей считают, что должны заботиться о ментальном благосостоянии работников, показал опрос Work.ua. Неудивительно, что вырос спрос на специалистов по ментальному здоровью:

  • психиатр (+156%);
  • психолог (+149%).

Дерусификация рынка труда

Русского языка на рынке труда почти не осталось, по крайней мере, в текстах вакансий. Также постепенно исчезают предложения работы, связанные с враждебным языком или софтом:

  • аналитик 1C (-57%);
  • администратор 1 C (-57%);
  • программист 1C (-58%);
  • учитель русского языка (-90%);
  • учитель русской литературы — ни одной вакансии в 2025 году.

Специалистов по гражданской авиации и мореходству почти не ищут

С 24 февраля 2022 года страна официально закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов. Кроме того, в результате атак на морские порты повреждены и частично уничтожены 262 объекта портовой инфраструктуры.

Как следствие, некоторые профессии почти потеряли актуальность.

  • стюардесса (-65%);
  • крюинг-менеджер (специалист по подбору морских экипажей для судоходных компаний -64%);
  • авиадиспетчер — никакой вакансии в 2025 году.

Туристическая сфера все еще не оправилась: вакансий гораздо меньше

Сначала пандемия, потом полномасштабное вторжение — сфера туризма за последние 5 лет имела немало вызовов. Это повлияло на спрос на некоторых специалистов:

  • визовый менеджер (-81%);
  • экскурсовод (-70%);
  • менеджер по туризму (-53%);
  • горничная (-41%);
  • администратор отеля (-22%).

Современные тенденции по развитию ИИ и соцсетей влияют на спрос

Война — не единственный фактор, сказывающийся на востребованности профессий. За последние 3 года в мире технологий произошло немало событий: от заявления руководителя инстаграммы Адама Моссери о том, что платформа теперь сосредоточится на видеоконтенте, до официального релиза ChatGPT.

Это способствовало спросу на таких специалистов:

  • специалист по искусственному интеллекту (с 1 до 15 вакансий, + 1 400%);
  • директ-менеджер (специалист по обработке заказов в инстаграмм магазине, +596%);
  • медиабаер (+98%);
  • видеомейкер (+88%);
  • видеомонтажер (+35%).

Исследование

Аналитики Work.ua сравнили вакансии, размещенные работодателями в январе 2022 и феврале 2025 года. В эти месяцы на Work.ua было почти одинаковое количество предложений работы: 97349 и 98736 соответственно.

В исследовании указаны изменения количества вакансий за определенный период в процентах. Это означает, что количество вакансий увеличилось в 15 раз или на 1400%. Если количество вакансий уменьшилось, то процент будет отрицательным, что указывает на спад в спросе на определенную профессию.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает patterson и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами