Айтишники и переводчики: Кто остался за бортом рынка труда во время войны

Полномасштабная война существенно переформатировала украинский рынок труда. Хотя общее количество вакансий уже почти вернулось к уровню, который был до февраля 2022 года, это вовсе не означает, что рынок остался прежним. Спрос на некоторых специалистов вырос в десятки раз, в то время как для других работы не нашлось. Об этом говорится в аналитике Work.ua.

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На сайте Work.ua работодатели размещают вакансии в 28 категориях, охватывающих все возможные профессии. Как сравнивать с январем 2022 года, в 16 категориях работы стало больше, а в 12 — меньше.

Аналитики заключили, что за последний год ситуация стала более сбалансированной. Ведь подобное исследование в прошлом году показывало уменьшение количества вакансий только в 19 категориях.

Ожидаются самые заметные изменения в категории «Охрана, безопасность», где размещают вакансии Силы обороны. Где еще за время полномасштабного вторжения стало больше — на графике.

Практически не изменилось количество вакансий в категориях:

«Финансы, банк», +2%;

«Сфера обслуживания», +1%;

«Маркетинг, реклама, PR», +1%;

«Бухгалтерия, аудит», +0,6%;

«Топменеджмент, руководство высшего звена», +0,3%.

А вот спад спроса на специалистов мы видим в 12 категориях.

Украине нужны военнослужащие, медики и юристы

Наиболее заметный рост количества вакансий ожидаем для должностей в армии. Ведь до полномасштабного вторжения на Work.ua не было отдельного направления военного рекрутинга. Сегодня же более 600 подразделений размещают на платформе около 9 000 предложений работы.

Так как сравнивать январь 2022 и февраль 2025 года абсолютными лидерами по увеличению вакансий являются:

деминер — с 1 до 377;

стрелок — с 3 до 735;

командир миномета — с 1 до 135;

инженер дронов — с 5 до 202;

оператор дрона — с 18 до 702;

оператор отделения — с 6 до 198.

Стремительное увеличение вакансий наблюдается и для медиков. Большое количество предложений работы, с одной стороны, связано с вызовами полномасштабной войны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что из-за войны в Украине возрастет тяжесть заболеваний, увеличится заболеваемость инфекционными болезнями.

Также, по словам министра здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания «помолодели» на 10−15 лет. То есть украинцы чаще нуждаются в помощи медиков.

Но с другой стороны, увеличение количества вакансий объясняется также дефицитом кадров, что является всеобщим вызовом рынка труда во всех сферах. Он вызван рядом факторов, таких как мобилизация, выезд украинцев за границу и т. д.

Однако в медицине эта тенденция общемировая: стратегия ВОЗ предусматривает глобальный дефицит кадров в медицинской сфере до 2030 года. Риск распространяется на большинство стран мира, особенно на те, где есть вооруженные конфликты.

За последние 3 года заметно вырос спрос на таких специалистов:

эпидемиолог (+200%);

анестезиолог (+170%);

реабилитолог (+152%);

невропатолог (+147%);

уролог (+145%);

хирург (+144%);

травматолог (+103%).

И, наконец, третья категория, где видим существенное увеличение вакансий — «Юриспруденция».

Айтишникам не позавидуешь: количество вакансий сократилось на треть

Противоположную ситуацию мы видим в сфере IT: предложений работы стало меньше на 36%. Существенное сокращение вакансий — новая реальность для таких специалистов:

Game Developer (-87%);

Java Developer (-86%);

JavaScript Developer (-84%);

Android Developer (-83%);

iOS Developer (-81%);

верстальщик (-75%);

геймдизайнер (-71%).

Такую тенденцию мы видим практически по всем должностям из сферы IT. И это не только украинская история: во всем мире 2022−2024 годы были периодом сокращений в крупных техгигантах, таких как Meta, Microsoft, Amazon. Так что конкуренция выросла не только на украинском, но и на глобальном рынках.

Развитие общественного сектора вызвало спрос на некоторые должности

За последние 3 года количество вакансий в некоммерческих, благотворительных и общественных организациях увеличилось в 10 раз! И, несмотря на то, что 27 января Агентство федерального правительства США USAID, финансировавшее в Украине значительное количество программ, приостановило выделение средств на все проекты, ситуация остается стабильной.

Это способствовало увеличению спроса на некоторые должности, например:

директор благотворительного фонда (+500%);

грантрайтер (+406%);

координатор (+53%).

Больше работы преподавателям, меньше — переводчикам

Одна из интересных закономерностей: за время полномасштабной войны значительно увеличилось количество вакансий для преподавателей иностранных языков, тогда как для переводчиков работы стало меньше. Первое вполне объясняется тем, что большое количество украинцев вынужденно оказались за границей и нуждаются в изучении нового языка.

Что касается второй тенденции — снижения спроса на переводчиков — можем выдвинуть несколько гипотез. Во-первых, компании могут использовать для несложного перевода ИИ, чтобы сэкономить бюджет. Во-вторых, причиной могло стать сокращение сотрудничества с иностранными компаниями и гражданами в сфере туризма, образования и т. д.

Вот несколько цифр, наглядно демонстрирующих эту тенденцию:

преподаватель польского (+195%), переводчик польского (-25%);

преподаватель испанского (+183%), переводчик испанского (-24%);

преподаватель французского (+112%), переводчик французского (-57%);

преподаватель немецкого (+82%), переводчик немецкого (-71%);

преподаватель английского (+7%), переводчик английского (-85%).

Также на Work.ua исчезли вакансии для переводчиков редких языков, таких как японский, греческий, корейский, датский и т. д. В то же время работодатели могут искать специалиста со знанием такого языка. Например, менеджера по продажам или копирайтеру, владеющему иностранным.

Это часть другой общей тенденции — работодатели склонны искать кандидата, владеющего навыками сразу нескольких специалистов.

Запрос на специалистов по ментальному здоровью

У украинцев есть запрос на психологическую поддержку. В 2022 году только 7% опрошенных украинцев обращались к психологам или психотерапевтам, а к началу 2025 этот показатель вырос до 17%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Психическое здоровье и отношение украинцев к психологической помощи во время войны».

К тому же 53% работодателей считают, что должны заботиться о ментальном благосостоянии работников, показал опрос Work.ua. Неудивительно, что вырос спрос на специалистов по ментальному здоровью:

психиатр (+156%);

психолог (+149%).

Дерусификация рынка труда

Русского языка на рынке труда почти не осталось, по крайней мере, в текстах вакансий. Также постепенно исчезают предложения работы, связанные с враждебным языком или софтом:

аналитик 1C (-57%);

администратор 1 C (-57%);

программист 1C (-58%);

учитель русского языка (-90%);

учитель русской литературы — ни одной вакансии в 2025 году.

Специалистов по гражданской авиации и мореходству почти не ищут

С 24 февраля 2022 года страна официально закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов. Кроме того, в результате атак на морские порты повреждены и частично уничтожены 262 объекта портовой инфраструктуры.

Как следствие, некоторые профессии почти потеряли актуальность.

стюардесса (-65%);

крюинг-менеджер (специалист по подбору морских экипажей для судоходных компаний -64%);

авиадиспетчер — никакой вакансии в 2025 году.

Туристическая сфера все еще не оправилась: вакансий гораздо меньше

Сначала пандемия, потом полномасштабное вторжение — сфера туризма за последние 5 лет имела немало вызовов. Это повлияло на спрос на некоторых специалистов:

визовый менеджер (-81%);

экскурсовод (-70%);

менеджер по туризму (-53%);

горничная (-41%);

администратор отеля (-22%).

Современные тенденции по развитию ИИ и соцсетей влияют на спрос

Война — не единственный фактор, сказывающийся на востребованности профессий. За последние 3 года в мире технологий произошло немало событий: от заявления руководителя инстаграммы Адама Моссери о том, что платформа теперь сосредоточится на видеоконтенте, до официального релиза ChatGPT.

Это способствовало спросу на таких специалистов:

специалист по искусственному интеллекту (с 1 до 15 вакансий, + 1 400%);

директ-менеджер (специалист по обработке заказов в инстаграмм магазине, +596%);

медиабаер (+98%);

видеомейкер (+88%);

видеомонтажер (+35%).

Исследование

Аналитики Work.ua сравнили вакансии, размещенные работодателями в январе 2022 и феврале 2025 года. В эти месяцы на Work.ua было почти одинаковое количество предложений работы: 97349 и 98736 соответственно.

В исследовании указаны изменения количества вакансий за определенный период в процентах. Это означает, что количество вакансий увеличилось в 15 раз или на 1400%. Если количество вакансий уменьшилось, то процент будет отрицательным, что указывает на спад в спросе на определенную профессию.