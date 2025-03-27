Экономика США в четвертом квартале 2024 года выросла на 2,4%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2025, 16:18 Читати українською

Экономика США в четвертом квартале 2024 года выросла на 2,4%

Экономика США в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 2,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме — на 2,3%.

Экономика США в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 2,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки. Рост ВВП замедлился по сравнению с третьим кварталом, когда он составил 3,1%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в октябре-декабре повысились на 4% (ранее сообщалось о росте на 4,2%). Повышение оказалось максимальным с первого квартала 2023 года. В том числе затраты на товары выросли на 6,2% (ранее сообщалось о росте на 6,1%), на услуги — на 3% (на 3,3%).

Рост госрасходов составил 3,1%, а не 2,9%.

Читайте также: Рост экономики США замедлился в конце прошлого года

Инвестиции в основные активы понизились на 1,1% (ранее говорилось о сокращении на 1,4%). Снижение было зафиксировано впервые с конца 2022 года. В том числе капиталовложения в нежилищные активы сократились на 3%, в жилищный сектор — выросли на 5,5%. Инвестиции в интеллектуальную собственность понизились на 0,5%, в оборудование — на 8,7%.

Объем экспорта снизился на 0,2%, импорт — на 1,9%. Ранее было объявлено о сокращении первого показателя на 0,5%, второго — на 1,2%.

Корпоративные прибыли в США в октябре-декабре выросли на 5,9% по сравнению с предыдущим кварталом, до $3,312 трлн, после спада на 0,4% кварталом ранее. В годовом выражении прибыли компаний выросли на 6,8%.

Индекс потребительских цен PCE в четвертом квартале увеличился на 2,4% относительно предыдущих трех месяцев, показатель пересмотрен не был.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, вырос на 2,6%, а не на 2,7%.

По итогам всего 2024 года американская экономика увеличилась на 2,8% после подъема на 2,9% годом ранее.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами