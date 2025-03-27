Экономика США в четвертом квартале 2024 года выросла на 2,4%

Экономика США в четвертом квартале 2024 года увеличилась на 2,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме — на 2,3%.

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Детали

Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки. Рост ВВП замедлился по сравнению с третьим кварталом, когда он составил 3,1%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в октябре-декабре повысились на 4% (ранее сообщалось о росте на 4,2%). Повышение оказалось максимальным с первого квартала 2023 года. В том числе затраты на товары выросли на 6,2% (ранее сообщалось о росте на 6,1%), на услуги — на 3% (на 3,3%).

Рост госрасходов составил 3,1%, а не 2,9%.

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Инвестиции в основные активы понизились на 1,1% (ранее говорилось о сокращении на 1,4%). Снижение было зафиксировано впервые с конца 2022 года. В том числе капиталовложения в нежилищные активы сократились на 3%, в жилищный сектор — выросли на 5,5%. Инвестиции в интеллектуальную собственность понизились на 0,5%, в оборудование — на 8,7%.

Объем экспорта снизился на 0,2%, импорт — на 1,9%. Ранее было объявлено о сокращении первого показателя на 0,5%, второго — на 1,2%.

Корпоративные прибыли в США в октябре-декабре выросли на 5,9% по сравнению с предыдущим кварталом, до $3,312 трлн, после спада на 0,4% кварталом ранее. В годовом выражении прибыли компаний выросли на 6,8%.

Индекс потребительских цен PCE в четвертом квартале увеличился на 2,4% относительно предыдущих трех месяцев, показатель пересмотрен не был.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, вырос на 2,6%, а не на 2,7%.

По итогам всего 2024 года американская экономика увеличилась на 2,8% после подъема на 2,9% годом ранее.