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31 января 2025, 12:21 Читати українською

Рост экономики США замедлился в конце прошлого года

Экономика Соединенных Штатов в четвертом квартале 2024 года выросла на 2,3% в пересчете на годовые темпы, что оказалось ниже прогнозируемых 2,5%. Об этом сообщило Министерство торговли США. Несмотря на замедление, общий годовой прирост ВВП составил 2,8%, что является положительным результатом крупнейшей экономики мира.

Экономика Соединенных Штатов в четвертом квартале 2024 года выросла на 2,3% в пересчете на годовые темпы, что оказалось ниже прогнозируемых 2,5%.
Фото Pixabay

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Почему это важно?

Четвертый квартал стал самым слабым с точки зрения темпов роста ВВП с 2018 года, когда показатель составил всего 0,6%. По сравнению с третьим кварталом 2024 г., когда экономика росла на 3,1%, наблюдается заметное замедление. Однако общий результат за год остается стабильным: в 2023 году ВВП вырос на 2,9%, а в предыдущие два года — на 2,5%.

Потребительские расходы и инфляция

Потребительские расходы, являющиеся основным драйвером экономического роста США, выросли на 4,2% — самый высокий показатель с начала 2023 года. Однако инфляционное давление остается значительным: индекс расходов на личное потребление (PCE) вырос на 2,3% в годовом исчислении по сравнению с 1,5% в третьем квартале.

Базовая инфляция PCE, исключающая волатильные цены на пищевые продукты и энергоносители, составила 2,5% против 2,2% в предыдущем квартале. Это лишь второе ускорение инфляции с конца 2022 г., что свидетельствует об устойчивом давлении на цены.

Государственные расходы и внешняя торговля

Государственные расходы выросли на 2,5% в годовом исчислении, главным образом благодаря увеличению расходов на оборону. Однако будущий рост федеральных расходов остается под вопросом из-за планов президента Дональда Трампа отменить ряд программ.

Экспорт и импорт в четвертом квартале сократились на 0,8%, что резко контрастирует с их ростом в третьем квартале (9,6% и 10,7% соответственно).

Решение ФРС

29 января Федеральная резервная система США решила покинуть базовую ключевую ставку на уровне 4,25−4,5% годовых. Это решение отражает аккуратный подход ФРС к монетарной политике на фоне смешанных экономических данных.

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Источник: Минфин
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