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27 марта 2025, 15:37 Читати українською

Goldman Sachs ждет подъема цены золота до $3300 за унцию к концу 2025 года

Goldman Sachs Group Inc. повысил прогноз стоимости золота на конец текущего года до $3300 за унцию, отметив более высокий, чем ожидалось, спрос на драгметалл со стороны центробанков, а также устойчивый приток средств в обеспеченные золотом ETF, пишет Reuters.

Goldman Sachs Group Inc.
Фото: depositphotos

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Прогноз банкиров

Февральский прогноз Goldman предполагал подъем цены золота до $3100 за унцию к концу этого года.

Спрос со стороны центробанков в текущем году может составить порядка 70 тонн в месяц, а не 50 тонн, как предполагалось ранее, говорится в обзоре аналитиков.

«Центробанки, особенно в emerging markets, увеличили закупки золота примерно в пять раз с 2022 года вслед за заморозкой российских резервов, — говорится в обзоре Goldman. — Мы расцениваем это как структурный сдвиг в подходе к управлению резервами и не ожидаем изменения ситуации в ближайшем будущем».

Читайте также: Стоимость золота впервые превысила $3 тысячи за унцию

Напомним

Цена драгметалла увеличилась на 15% с начала 2025 года. В марте она впервые превысила отметку в $3000 за унцию на фоне роста спроса на активы «тихой гавани» в условиях неопределенности, вызванной действиями президента США Дональда Трампа как во внешней торговле, так и в сфере международной политики.

Апрельские фьючерсы на золото по данным на 13:30 в четверг подорожали на 1,2%, до $3057,5 за унцию.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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