Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снизить пошлины для Китая, чтобы заключить соглашение с китайской компанией ByteDance по продаже американского сегмента соцсети TikTok. Об этом сообщает Bloomberg.
Трамп может снизить пошлины для Китая ради сделки по TikTok
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«Каждый пункт тарифов стоит больше, чем TikTok», — сказал Трамп журналистам в среду в Овальном кабинете. Он предположил, чтобы заставить Китай согласиться с продажей, он, возможно, снизил бы пошлины.
Трамп ожидает, что ему удастся достичь хотя бы предварительных договоренностей по TikTok к следующей неделе.
«Мы планируем достичь определенной формы соглашения, но если оно не будет полностью завершено, это не станет большой проблемой. Мы просто продлим срок. Я имею право заключить соглашение и продлить его, если сочту это необходимым», — заявил Трамп.
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Напомним
Согласно закону, подписанному президентом Джо Байденом в прошлом году, компания ByteDance была обязана продать американский сегмент TikTok до 19 января.
TikTok ненадолго приостановил свою работу в США в начале этого года, но полной блокировки удалось избежать в последний момент, когда Трамп подписал исполнительный указ об отсрочке исполнения этого закона на 90 дней — до 5 апреля.
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