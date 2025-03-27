Трамп может снизить пошлины для Китая ради сделки по TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снизить пошлины для Китая, чтобы заключить соглашение с китайской компанией ByteDance по продаже американского сегмента соцсети TikTok. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Каждый пункт тарифов стоит больше, чем TikTok», — сказал Трамп журналистам в среду в Овальном кабинете. Он предположил, чтобы заставить Китай согласиться с продажей, он, возможно, снизил бы пошлины.

Трамп ожидает, что ему удастся достичь хотя бы предварительных договоренностей по TikTok к следующей неделе.

«Мы планируем достичь определенной формы соглашения, но если оно не будет полностью завершено, это не станет большой проблемой. Мы просто продлим срок. Я имею право заключить соглашение и продлить его, если сочту это необходимым», — заявил Трамп.

Читайте также: Соучредитель Reddit поддержал инициативу по приобретению американского TikTok

Напомним

Согласно закону, подписанному президентом Джо Байденом в прошлом году, компания ByteDance была обязана продать американский сегмент TikTok до 19 января.

TikTok ненадолго приостановил свою работу в США в начале этого года, но полной блокировки удалось избежать в последний момент, когда Трамп подписал исполнительный указ об отсрочке исполнения этого закона на 90 дней — до 5 апреля.