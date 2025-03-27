Капитализация USDC превысила $60 млрд, SEC проведет 4 встречи на тему регулирования крипты: что нового

В Южной Корее заблокировали приложения 17 криптобирж в Google Play

Подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) сообщило о блокировании 17 иностранных криптобирж в Google Play, пишет ForkLog.

Власти ожидают, что этот шаг позволит предотвратить отмывание денег и потенциальный ущерб местным пользователям.

FIU подтвердило, что требование связано с законом «О специфической финансовой информации». По закону биржи должны регистрироваться у регуляторов.

26 марта FSC опубликовала список из 22 нелицензированных платформ. Из них 17 приложений уже недоступны в Google Play.

Под блокировку попали KuCoin, MEXC, Phemex, XT, CoinEx,BitMart и Poloniex. Их приложения больше нельзя загрузить. Обновления для установленных программ также недоступны.

FSC считает, что это решение снизит риски для пользователей и усложнит использование криптовалют для финансовых преступлений.

Ведомство также ведет переговоры с Apple Korea и Корейской комиссией по стандартам связи для ограничения доступа к нерегулируемым платформам через App Store и отдельные вебсайты.

Капитализация USDC впервые превысила $60 миллиардов

26 марта объем выпуска стейблкоина USDC превысил $60 млрд, достигнув нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости предложение актива составляет $60,13 млрд — рост на 100% по сравнению с мартом 2024 года, когда показатель был на уровне $30 млрд.

USDC остается вторым по популярности стейблокином. Главный конкурент, USDT от компании Tether, пока лидирует в сегменте «стабильных монет» с рыночной капитализацией в $144 млрд.

Основная часть USDC — около $39 млрд — размещена в сети Ethereum. Второе место занимает Solana с $9,5 млрд. Также активы распределены между блокчейнами типа Base ($3,7 млрд), Hyperliquid ($2,2 млрд), Arbitrum ($1,8 млрд) и Berachain ($1 млрд).

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Штат Вайоминг анонсировал выпуск «первого государственного стейблкоина»

Американский штат Вайоминг планирует выпустить стейблкоин с фиатным обеспечением до июля. Об этом сообщает Bloomberg.

Если проект реализуют, стабильная монета станет первой, выпущенной госструктурой в США.

Токен обеспечат казначейскими облигациями, наличными денежными средствами и соглашениями о выкупе активов.

В законодательстве штата закреплено требование поддерживать обеспечение на уровне не менее 102%. Доходы от активов резерва будут направлены на развитие образования и инфраструктуры. Новый токен получил рабочее название WYST.

Губернатор Вайоминга Марк Гордон отметил, что стейблкоин может быть полезен не только фермерам, но и всему аграрному сектору.

SEC проведет четыре встречи по теме регулирования криптовалют

Рабочая группа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по вопросам криптовалют (Crypto Task Force) проведет еще четыре круглых стола в рамках серии обсуждений регулирования криптовалютных активов.

11 апреля 2025 г. состоится встреча, посвященная адаптации регулирования для криптоторговли. 25 апреля SEC рассмотрит ключевые аспекты криптосохранения, а 12 мая акцент круглого стола будет на токенизации активов. 6 июня Crypto Task Force обсудит будущее децентрализованных финансов.

Известно, что каждая встреча будет открыта для публики в головном офисе SEC и будет транслироваться в прямом эфире на сайте регулятора.

«Круглые столы Crypto Task Force — это возможность для нас услышать оживленную дискуссию среди экспертов о регуляторных вопросах и о том, что Комиссия может сделать для их решения», — заявила глава рабочей группы SEC по вопросам криптовалют Хестер Пирс.